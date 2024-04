Tra la vegetazione i poliziotti hanno rinvenuto un bilancino di precisione, altri 4 involucri di sostanza stupefacente e a casa due targhe d’auto

Perugia, 20 aprile 2024 – Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito di un servizio di osservazione finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto – in località Strada San Marco – un cittadino albanese, classe 2003, poiché trovato in possesso di diverse dosi di stupefacente tipo cocaina.

Nello specifico, mentre erano impegnati in un servizio di osservazione, i poliziotti della Squadra Mobile hanno notato l’uomo nascondere qualcosa in mezzo alla vegetazione; per questo motivo, insospettiti dall’atteggiamento, hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito.

Sottoposto a perquisizione, gli operatori hanno notato che il giovane aveva occultato all’interno della bocca 3 involucri termosaldati di sostanza stupefacente, poi risultata essere tipo cocaina.

Nascoste tra la vegetazione, inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto le chiavi dell’appartamento del 20enne, anche questo sottoposto a perquisizione con esito positivo.

Infatti, all’interno dello stesso, gli operatori hanno rinvenuto un bilancino di precisione, altri 4 involucri di sostanza stupefacente – dal peso complessivo di 21 grammi – che, dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo cocaina.

All’interno di un cassetto di un mobile, i poliziotti hanno anche rinvenuto due targhe d’auto del quale il giovane non è stato in grado di motivare il possesso.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 20enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Su disposizione del Pubblico Ministero è stato trattenuto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.

(3)