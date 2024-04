L’incidente in via Settevalli. Entrambi i ragazzi, di nazionalità romena, si erano stabiliti a Perugia per motivi di lavoro, impiegati in un’azienda edile

Perugia, 20 aprile 2024 – Un lampo di tragedia ha squarciato la notte a Perugia, dove un giovane di 24 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale, mentre un altro, classe ’94, lotta per la vita al Santa Maria della Misericordia.

Entrambi si trovavano a bordo di una moto, lanciati verso un destino crudele lungo via Settevalli, proprio di fronte al distributore dismesso. Pare che il destino abbia preso in mano le redini, quando il conducente, il giovane ora deceduto, ha perso il controllo del mezzo.

Ecco i dettagli drammatici: entrambi i ragazzi, di nazionalità romena, si erano stabiliti a Perugia per motivi di lavoro, entrambi impiegati in un’azienda edile. Ma quella notte, il loro cammino è stato interrotto da una tragedia senza senso.

La scena era un caos controllato, con gli agenti della polizia locale, sotto il comando della determinata Nicoletta Caponi, che si affrettavano a fare tutti i rilievi necessari, mentre la moto veniva sequestrata come prova. Le indagini hanno suggerito che potrebbe trattarsi di un incidente solitario, ma l’interrogativo rimane: cosa ha causato la perdita di controllo? Forse un ostacolo imprevisto, un’imprevista virata della sorte?

Il cuore della città batte con ansia, mentre si cerca di dare un senso a questa tragedia. Ma per ora, l’unica certezza è che una giovane vita è stata spezzata, mentre un’altra pende tra speranza e disperazione, aggrappata alla sottile linea tra vita e morte.

