In scena un racconto intimo e privato, ma anche ironico e corale, narrato da Daniele Aureli

Trevi, 23 aprile 2024 – Le contraddizioni dell’essere umano al centro di “Teoria del cracker” di e con Daniele Aureli, fra gli artisti più apprezzati del cuore verde d’Italia, per il prossimo spettacolo in cartellone per la stagione di prosa 2023/2024 promossa da TEC – Teatro al Centro al teatro Clitunno di Trevi. L’appuntamento, che rientra nel format “Nuova Scena Umbra”, è per sabato 27 aprile alle 21.

In scena – “Teoria del Cracker” indaga le contraddizioni dell’essere umano, esplorandone legami e separazioni. È la ricerca dell’invisibile.

Un racconto intimo e privato che arriva a sfiorare, a depositarsi – come la polvere presente in scena – sulla storia di ognuno. Un confronto incalzante, serrato, con il dolore e la malattia, che si muove tra le pieghe del testo e, nello stesso tempo, all’interno di un corpo.

La malattia, in particolare, vestita di amianto, detriti industriali, fumo, nuvole tossiche. Perché il nero non passa mai di moda.

Ma Teoria del Cracker è anche un racconto ironico, corale – pur se affidato ad un solo attore in scena – che parla di vita e di poesia, come antidoto e alternativa possibile alle crepe del Presente.

“Quando mastichiamo un Cracker, il rumore che percepiamo dentro di noi è maggiore rispetto al rumore che sentono le persone che ci sono accanto. E così quando proviamo dolore.” Teoria del Cracker

In un piccolo paese di 900 abitanti una donna si ammala. “È lu bruttu male”, qualcuno dice in giro.

Una storia di nuvole tossiche e di amianto che coinvolge e sconvolge una nazione, un paese, una famiglia.

Ambientato in una provincia italiana, una delle quarantaquattro aree inquinate oltre ogni limite di legge, lo spettacolo scava all’interno di una società apparentemente silente, per far risuonare le urla nascoste di un’umanità ferita.

La Teoria del cracker indaga l’invisibile e il suo paradosso. Un pugno stretto pieno di rabbia e poesia che, con violenta intensità, sbriciola tutto, lasciando tracce di un inno di-sperato alla vita.

Teoria del cracker: di e con Daniele Aureli, primo spettatore Massimiliano Burini, dramaturg Giusi De Santis, assistenza alla regia Amedeo Carlo Capitanelli e Matteo Svolacchia, cura del suono Nicola “Fumo” Frattegiani, drammaturgia e regia Daniele Aureli, produzione Solares Fondazione delle arti, uno spettacolo Occhisulmondo.

Costi – Intero euro 12 – Ridotto euro 10 (sotto 26 e sopra 65 anni).

Informazioni e prenotazioni: 375 6245808 – info@teatroclitunnotrevi.it (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).

Prevendite: circuito VivaTicket

TEC è una realtà costituita dal Teatro Belli di Antonio Salines (Roma), Teatro di Sacco (Perugia), Magazzini Artistici (Narni e Roma) e Povero Willy (Terni)

Sito ufficiale: www.teatroclitunnotrevi.it

