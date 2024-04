Iniziativa per supportare l’apprendimento delle lingue italiana / portoghese come lingue straniere

Perugia 23 aprile 2024 – È stato presentato a Palazzo Gallenga il progetto Erasmus+ “LMOOC4Slav”, un’importante iniziativa volta a supportare l’apprendimento delle lingue italiana e portoghese come lingue straniere.

L’evento rappresenta il culmine dell’incontro finale del progetto transnazionale, un meeting chiave per gli stakeholder del progetto coordinato dalla professoressa Borbala Samu dell’Università per Stranieri di Perugia.

Il progetto ha visto la creazione di Massive Open Online Courses (MOOCs), risorse didattiche aperte (Open Educational Resources, OER) e un portale dedicato che serve come hub per queste risorse, inclusa una guida pedagogica destinata agli insegnanti di queste lingue.

La Prof.ssa Samu ha sottolineato l’importanza di queste risorse nel contesto del mosaico linguistico europeo, evidenziando come il progetto faciliti gli studenti slavi nel loro percorso accademico nei paesi di lingue romanze.

I MOOC di italiano e di portoghese accademico sono accessibili gratuitamente sulla piattaforma del consorzio EduOpen all’ indirizzo https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=574 e https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?courseid=575. Le OER, disponibili in italiano e in portoghese sul sito www.lmooc4slav.eu e anche sul portale dell’Università per Stranieri di Perugia (https://www.unistrapg.it/it/ricerca/progettazione-e-finanziamenti/progetti-finanziati/romance-languages-for-slavic-speaking-university-students-lmooc4slav/lmooc4slav-open-educational-resources-oer), includono videoregistrazioni, testi scritti e numerose attività su argomenti accademici che abbracciano diversi campi disciplinari.

L’incontro ha anche messo in luce gli ultimi sviluppi tecnologici al servizio dell’educazione linguistica, con la presentazione del volume “Language MOOCs and OERs: new trends and challenges” di prossima pubblicazione presso la Perugia Stranieri University Press.

Il progetto “LMOOC4Slav”, sostenuto da sei istituzioni partecipanti, di cui l’UniStraPg è capofila, continua a rafforzare il legame tra l’apprendimento linguistico e il successo accademico, offrendo agli studenti e agli insegnanti strumenti innovativi per migliorare le competenze linguistiche e metacognitive necessarie in un contesto universitario internazionale.

«Il progetto LMOOC4Slav – ha detto Borbala Samu coordinatrice del progetto e docente di Didattica delle lingue moderne all’UniStraPg – ha creato una serie di risorse per promuovere il successo accademico degli studenti in mobilità, avendo come target, anche se non esclusivamente, studenti di lingua slava che apprendono lingue romanze, in particolare italiano e portoghese.

Con oltre 315 milioni di parlanti slavi in Europa, il progetto non solo aumenta l’accessibilità educativa, ma promuove anche una maggiore comprensione interculturale».

