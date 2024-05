Bastia Umbra, 13 maggio 2024 – I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario, di 28 anni, in Italia senza fissa dimora, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi i militari lo avevano notato aggirarsi con fare sospetto per le vie di Bastia Umbra e, ritenendo che potesse trattarsi di uno spacciatore, hanno organizzato un mirato servizio di osservazione.

Nel corso delle operazioni, lo hanno seguito sino alle porte di Bettona (PG), dove l’uomo si è incontrato con un acquirente, un 35enne italiano, e gli ha venduto una dose di cocaina in cambio di 60 euro in contanti, nel mentre i militari osservavano lo scambio.

Questi hanno quindi fermato lo spacciatore e, dopo averlo sottoposto a perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto nel portaoggetti della macchina altre 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 15 grammi.

Oltre allo stupefacente, il 28enne è stato trovato in possesso anche di vario materiale da confezionamento, nonché di circa 350 euro in contanti, che sono stati sequestrati dai militari poiché ritenuti costituire il provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni e delle formalità di rito, i Carabinieri hanno associato l’interessato al carcere di Perugia Capanne, in attesa di convalida dell’arresto che poi è seguita da parte del Tribunale di Perugia.

Il Giudice ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare della custodia in carcere.

