Foligno, 13 maggio 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Foligno, impiegati in attività di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione dei reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un giovane cittadino straniero di 20 anni, perché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Il personale delle Volanti, infatti, nei pressi del parco dei Canapé, ha notato il ragazzo a bordo di una bici con atteggiamento sospetto.

Dopo averlo avvicinato, con uno scatto repentino, il 20enne si è dato alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce.

A seguito di un breve inseguimento, nel corso del quale il giovane si è disfatto di tre involucri in plastica e ha danneggiato la Volante, è stato raggiunto dagli operatori che lo hanno sottoposto a controllo con esito positivo.

Infatti, all’interno degli involucri lasciati cadere durante la fuga, i poliziotti hanno rinvenuto della sostanza polverosa bianca che, a seguito degli accertamenti tecnici del personale del posto di Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente del tipo “cocaina”, confezionata e pronta per la cessione.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 20enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato in attesa dell’udienza di convalida.

