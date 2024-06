Arrone, 8 giugno 2024 – L’Umbria è stata sconvolta in queste 24 ore da una serie di tragici incidenti stradali che hanno causato la perdita di tre vite umane.

L’ultimo episodio è avvenuto lungo la strada statale Valnerina, nella provincia di Terni, dove un motociclista di 66 anni ha perso la vita in uno scontro frontale con una Fiat Panda condotta da una donna di 71 anni.

L’incidente è avvenuto tra Torre Orsina e Arrone, e le cause sono attualmente sotto indagine da parte della polizia locale.

Oltre al motociclista deceduto, sono rimasti feriti anche il conducente di un’altra moto e l’automobilista coinvolto. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118.

Sono già tre le vittime in poche ore sulle nostre strade e gli eventi sottolineano l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di adottare tutte le precauzioni possibili quando si è alla guida. La perdita di queste tre vite in così poco tempo è un doloroso monito per tutti noi.

