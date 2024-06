La cerimonia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 22 giugno, presso la sala dell’affresco a Palazzo Pietromarchi

Marsciano, 23 giugno 2024 -Prima celebrazione di una unione civile per il sindaco Michele Moretti. La cerimonia si è svolta nel tardo pomeriggio di sabato 22 giugno presso la sala dell’affresco a palazzo Pietromarchi.

Il sindaco, alla presenza di due testimoni, ha unito civilmente Giacomo Macario e Luca Rino Luigi Soldini, cittadino italiano il primo e cittadino svizzero il secondo, che risiedono in Svizzera ma che da alcuni anni frequentano regolarmente l’Umbria e in particolare il territorio di Marsciano, al quale sono particolarmente legati per la bellezza dei paesaggi, dei borghi e la qualità di vita.

“È un onore e un’emozione – ha detto il sindaco rivolgendosi alla coppia – celebrare questa unione che è anche la mia prima cerimonia in qualità di ufficiale di stato civile.

E mi fa molto piacere che vi troviate così bene a Marsciano tanto da decidere di ufficializzare qui la vostra unione, in questa sala che prende il nome da un importante affresco del sec. XV° attribuito alla scuola del Pinturicchio.

Vi auguro di poter costruire insieme un percorso di vita felice e sereno e anche di continuare a frequentare il nostro bellissimo territorio”.

(7)