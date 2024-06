Evento straordinario con gli allievi della scuola “Naturalmente Danza”

Perugia, 29 giugno 2024 – Un evento che celebra la danza, l’arte e la collaborazione intergenerazionale. E’ questo il prodotto della magia che sa accendere un musical celebre come “Cats” moltiplicata per la passione, la voglia di esprimersi con il proprio corpo e le capacità acquisite a suon di sacrifici di un nutrito gruppo di allievi di danza e musical, di età compresa tra i 9 e i 60 anni.

Un mix esplosivo che, grazie alla scuola di danza “Naturalmente Danza” di Perugia, andrà in scena domenica 30 giugno, con inizio alle ore 20, al Teatro “Bertold Brecht” di San Sisto a Perugia, palcoscenico di un evento certamente speciale (i biglietti sono reperibili solamente on line, fino a poco prima dell’inizio, all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/920033574187?aff=oddtdtcreator).

Lo spettacolo promette di essere un’esperienza particolare e innovativa, grazie alla partecipazione di appassionati della danza di tutte le età, che hanno messo in campo non solo il proprio talento, ma anche un impegno impareggiabile nella creazione dei costumi di scena e delle scenografie, affinché fossero il più possibile fedeli agli originali delle scene di Londra. Tutto questo è stato possibile anche grazie ad un collegamento diretto con la capitale inglese: la direttrice artistica dello spettacolo è infatti Katherine Whittard, ballerina e cantante del cast ufficiale di “Cats” al New London Theatre nel 1992, nel ruolo di “Jemima”.

L’evento di domenica rappresenta dunque un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del teatro e della danza, anche perché “Cats” è uno dei più famosi musical nel mondo ed uno tra i più grandi successi di tutti i tempi per longevità, spettatori e incassi totali. Composto nel 1981 da Andrew Lloyd Webber, il musical si basa sull’opera di Thomas Stearns Eliot “Il libro dei gatti tuttofare” (‘Old possum’s book of practical cats’, 1939). La versione di Naturalmente Danza è uno spaccato della più ampia versione integrale, pur mantenendo nella quasi totalità le coreografie originali di repertorio, aggiungendo un tocco personale grazie all’impegno e alla creatività dei suoi interpreti e della direttrice.

“Naturalmente Danza”, diretta da Nadia Giuliano, è una scuola che oltre a impegnarsi nell’insegnamento della danza, si propone di diffondere i suoi valori fondamentali: danza a tutte le età, per tutti i livelli di capacità e per tutti i tipi di fisico. Questi principi guidano il lavoro quotidiano delle insegnanti allo scopo di far crescere insieme persone diverse tra loro, come un gruppo armonioso pur nella sua eterogeneità. Altro cavallo di battaglia di questa scuola di danza unica nel suo genere è la cura dell’insegnamento del musical, portato avanti dalla stessa Katherine Whittard, tra le poche in Umbria. Grazie a questa attenzione sono arrivati i primi riconoscimenti: nel febbraio scorso “Naturalmente Danza” si è aggiudicata il secondo posto al concorso nazionale di musical nella kermesse “Danza in Fiera” tenutasi a Firenze.

