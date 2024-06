Domenica 7 luglio la Parata notturna dei Carri Allegorici illuminati e Corsi mascherati

Servizio a cura di Andrea Piermarini

FOLIGNO, 30 giugno 2024 – Entra nel vivo l’ultima settimana della Summer Edition del Carnevale dei ragazzi di Sant’Eraclio 2024. Dal primo al 6 luglio eventi musicali, spettacoli popolari, delizie gastronomiche all’Osteria (per appuntamento 3396007831), che anticiperanno la Parata notturna dei Carri Allegorici illuminati e dei Corsi mascherati che domenica 7 luglio si snoderà tra le vie del centro storico.

Nella stessa serata si terrà, oltre all’esibizione di Andrea Segoloni e Dj set, anche la performance dell’Academy Circus laboratorio di giocoleria, danza aerea e trampoli, tipiche arti circensi, che estasieranno adulti e bambini.

L’ingresso è gratuito per sfilata ed eventi. Appuntamento il primo luglio con “La Corrida” che consentirà agli artisti dilettanti di mettersi in gioco per essere sbeffeggiati con sonore fischiate, assordanti trombe e campanacci o apprezzati con scroscianti applausi. Grazie al gemellaggio effettuato con la Regione Marche il pubblico potrà divertirsi con “Lando e Dino Cabaret” nella serata del 2 luglio con le sagaci battute del duo.

L’esibizione canora della Western Country Band si terrà mercoledì 3 luglio alle ore 21. Gli intramontabili brani dei Pink Floyd riecheggeranno grazie ai musicisti e coriste de “I Pulse”. Il gruppo musicale a distanza di 20 anni torna ad esibirsi giovedì 4 luglio a Sant’Eraclio dopo quel memorabile concerto del 26 settembre 2004 in cui riscosse un notevole successo.

La musica disco di Dj set con Dj Rox e le armonie del violino del maestro Michele Tremamunno saranno gli ingredienti di uno spettacolo in programma il 5 luglio. Con “Io Canto – Musica italiana” Annalisa Becchetti cantante poliedrica corista per il programma tv “Amici” di Maria De Filippi, Matteo Gentili, Filippo Barcaiolo, Lino De Rosa, Riccardo Ciaramellari, pianista di Simone Cristicchi, Francesco Bruni nella serata del 6 luglio ammalieranno il pubblico.

(14)