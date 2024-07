Sabato 20 luglio a Monteleone la presentazione ufficiale

Montelone di Spoleto 4 luglio 2024 – Filitalia International, la prestigiosa organizzazione filantropica statunitense fondata dal cardiologo dr. Pasquale Nestico, avrà un nuovo punto di forza in Italia: Monteleone di Spoleto con la sua presidente incaricata Cristiana Angelini.

L’apertura di questo nuovo comitato in Umbria, si aggiunge alla lunga serie italiana che annovera altre 6 regioni italiane: Veneto, Toscana, Lazio, Molise, Campania e Calabria, oltre a Stati Uniti, Venezuela e Cuba con il numero delle sedi salito a 29.

“Un ruolo principale per l’apertura del Chapter di Perugia, lo ha avuto il sindaco Marisa Angelini, – spiegano in un comunicato della Filitalia – che sin dal primo minuto ha capito l’importanza della Mission della Filitalia International e l’ha voluto per il suo paese. Insomma, un sindaco che non nega le piazze al volontariato ma lo accoglie a braccia aperte. Così come il lavoro della vice sindaco Federica Agabiti che sin dal primo momento ha sostenuto il dialogo tra gli Stati Uniti e Monteleone di Spoleto.

La presentazione ufficiale del comitato avverrà a Monteleone di Spoleto sabato 20 luglio alla presenza del fondatore della Filitalia International dottor professor Pasquale Nestico e dell’assistente esecutivo Nicola Pirone. Tra i tanti obiettivi del nuovo comitato c’è quello del coinvolgimento dei giovani e degli emigrati, soprattutto con persone Amiche della Filitalia International come Gilda Rorro, da sempre insieme alla figlia Mary al fianco del sodalizio italoamericano.

