Norcia, 6 luglio 2024 – E’ alla fase conclusiva la progettazione del Nuovo Polo Scolastico di Norcia e sono in corso tutte le attività amministrative preliminari e propedeutiche all’inizio dei lavori. Questo risultato arriva dopo una lunga attività partecipativa, voluta dalla Provincia di Perugia, alla quale tutti gli enti preposti hanno attivamente partecipato.

Recentemente si è tenuto a Norcia, presso il Digipass, un importante incontro tecnico istituzionale, al quale hanno preso parte il RUP della Provincia ing. Stefano Torrini, l’architetta Alessia D’Annunzio per la Struttura Commissariale, la struttura di progetto costituita dalle società Politecnica-1AX-Abacus, l’impresa aggiudicataria dell’intervento Consorzio Conscoop e le imprese consorziate esecutrici, anche se il progetto esecutivo è in corso di approvazione.

La riunione è stata l’occasione per un confronto costruttivo su cronoprogramma e lavori.

“Ringrazio l’amministrazione comunale di Norcia per l’ospitalità e la presenza del sindaco Boccanera e dei suoi assessori. Oggi – ha detto Erika Borghesi consigliera della Provincia – abbiamo la possibilità di illustrare il progetto complessivo, con particolare attenzione al primo lotto relativo agli immobili che ospiteranno le attività didattiche.

Colgo questa occasione per invitare tutti i presenti, ad operare con la massima celerità per ottenere l’auspicato obiettivo di “settembre 2026” quale data di apertura delle nuove sedi scolastiche (primaria, secondaria di primo e secondo grado), nonché a lavorare in sinergia affinché siano garantite anche le ulteriori risorse finanziarie per completare il secondo lotto relativo all’impianto sportivo, per il quale è già pronto il progetto definitivo”.

A partecipare all’incontro sono stati anche i funzionari del Commissario e dell’USR insieme alla Dirigente scolastica Rosella Tonti, che si è dichiarata soddisfatta del percorso compiuto, sollecitando tutti a lavorare per l’apertura delle nuove scuole nel minor tempo possibile.

“Il progetto esecutivo – ha affermato il RUP ing. Torrini – che al momento riguarda la realizzazione di due edifici, uno per la scuola primaria e secondaria di primo grado, l’altro per la scuola secondaria di secondo grado, è nella fase finale della verifica e ci aspettiamo di poterlo trasmettere alla USR nei prossimi giorni per ottenere in breve tempo il decreto definitivo di finanziamento per la somma di poco inferiore a 22 milioni di euro, già previsti nell’Ordinanza Speciale per Norcia.

L’impresa è stata già individuata tramite la procedura di gara svolta da Invitalia per conto del Commissario Straordinario Sisma 2016, e quindi, a conclusione dell’iter di progetto, la fase di stipula del contratto dei lavori sarà breve e ci permetterà un rapido avvio del cantiere per la realizzazione dell’opera”

(1)