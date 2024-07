Assisi, 21 luglio 2024 – L’amministrazione comunale di Assisi esprime profondo cordoglio per la scomparsa di monsignor Oscar Battaglia, sacerdote diocesano, importante biblista grande conoscitore della Sacra Scrittura e della Terra Santa.

Il decesso è avvenuto nel pomeriggio nell’infermeria dei Frati minori dell’Umbria e Sardegna a Santa Maria degli Angeli. Don Oscar era nato nella frazione di Todiano a Preci in Valnerina, e’ stato preside del Seminario regionale e della Facoltà di scienze religiose, grande esperto e conoscitore della Terra Santa.

“Assisi con la dipartita di don Oscar – afferma il sindaco Stefania Proietti – perde un religioso sensibile e una guida spirituale. Come comunità siamo vicini ai suoi familiari e alla Chiesa che lo ha annoverato come intelligente biblista e punto di riferimento per intere generazioni”.

(2)