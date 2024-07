Calvi dell’Umbria (Tr), 19 luglio – Inizia il 2 agosto e termina il 31 dello stesso mese la nova edizione del Calvi Festival a Calvi dell’Umbria che ospiterà teatro, cinema, musica, arte e natura. Di seguito il comunicato dell’organizzazione: “Ancora una volta il piccolo e magnifico borgo di Calvi dell’Umbria, premiato nel 2024 per il sesto anno consecutivo da Legambiente per il suo impegno nella costruzione di un futuro ecosostenibile, si trasforma.

Francesco Verdinelli, ideatore e direttore artistico di Calvi Festival, propone per la nona edizione diversi spettacoli con spunti di riflessione su temi etici che siano anche occasione di divertimento e fascinazione. Per tutti gli eventi, come ogni anno, un unico denominatore: la qualità. Ci saranno anche alcuni ritorni che nelle passate edizioni sono stati fiore all’occhiello della programmazione.

Calvi Festival difatti ha avuto il privilegio di ospitare nel corso delle sue edizioni molti personaggi protagonisti della musica, del teatro e del cinema: Nicola Piovani, Rita Marcotulli, Mogol, Barbora Bobulova, Mariano Rigillo, Edoardo Siravo, Pino Strabioli, Antonello Fassari, Stefano Fresi… Anche nel 2024 è confermata la rassegna da “Il Globo d’Oro”, una selezione dei migliori cortometraggi in concorso nel prestigioso premio cinematografico della Stampa Estera.

Calvi dell’Umbria, durante il mese di agosto si trasformerà anche in un vero e proprio set cinematografico per le riprese dei cortometraggi dalle sceneggiature vincitrici del Premio Rossellini 2024.

PROGRAMMA SERATA INAUGURALE 2 agosto CALVI MUSICA: ore 21:15 Teatro dei Giardini del Monastero, Concerto del Quartetto d’Archi “Artemisia” formato dalla fondatrice Vanessa Cremaschi (violino), Toki Takahashi (violino), Roberta Rosato (viola), Ilaria Calabrò (violoncello), musiciste con una rigorosa formazione classica che sperimentano con un particolare eclettismo.

Il concerto si snoda attraverso la produzione mozartiana per quartetto d’archi: da un adattamento beatlesiano “Four For Fab Four” del compositore Luca Salvatori a “As Light as a Stone”, adattamento di Vanessa Cremaschi dei brani dei Rolling Stones.

Il 2 agosto CALVI ARTE: ore 18:00 Foyer del Teatro del Monastero: Vernissage con rinfresco offerto dagli artisti partecipanti. Mostra curata da Silvio Versace, dal titolo “Eidos. Le forme dell’idea”.

Opere di Antonietta Aulicino, Luciano Maccioni Maria Ludovica Pennacchia, Luciana Tancioni, Silvio Versace, Guglielmo Zamparelli.

Il 3 agosto CALVI MUSICA: ore 21:15 Teatro dei Giardini del Monastero torna in serata con un evento imperdibile: ENRICO CAPUANO, fondatore del Folk Rock Italiano dal 1980, in un Tour più energico ed eclettico che mai, con la sua band Tammurriatarock con la Voce della Cantante Italo Mediorientale Dunia Molina, la Batteria di Daniele Iacono, la chitarra di Giacomo Anselmi e Roberto Lo Monaco al basso, al violino Alessandro Gollini e Federico Laganà percussionista salentino.

“BEST ITALIAN LIVE BAND 2022” al Leonardo Da Vinci Center di Montréal “PREMIO ALLA CARRIERA MEI” Italia 2023. 100 concerti ogni anno in Italia, ENRICO CAPUANO con la sua Tammuriatarock esporta i ritmi nostrani in Europa, Canada, Usa, Cuba.

4 agosto CALVI TEATRO: Teatro dei Giardini del Monastero ore 21:15 ISMENE/ANTIGONE (PALE SISTER) di Colm Toibin, con Francesca Bianco ed Eleonora Tosto, alla chitarra Matteo Bottini, regia di Carlo Emilio Lerici. Una delle più recenti riletture di Antigone in chiave contemporanea – e dichiaratamente femminista – da parte dello scrittore irlandese.

Una compagnia teatrale, quella del Teatro Belli di Roma, che produce e promuove, con grande impegno, la drammaturgia contemporanea. 5 agosto CALVI CINEMA: Rassegna a cura di “Viatores Umbrosabini”. Teatro dei Giardini del Monastero ore 21:15 “C’È ANCORA DOMANI” di Paola Cortellesi. Film pluripremiato. Vero fenomeno della stagione.

6 – 7 e 9 agosto CALVI CINEMA: Rassegna di cortometraggi da Il Globo d’Oro, premio dell’Associazione della Stampa Estera con Giuria popolare, a cura di Vera Shcherbakova. 8 agosto CALVI CINEMA: “L’ombra del giorno” (2022) Premio alla Carriera al pluripremiato regista Giuseppe Piccioni, ore 21:15 – Teatro dei Giardini del Monastero. 9 agosto CALVI CINEMA: SERATA FINALE “Globo d’Oro” – Premiazione della Giuria Popolare – Teatro dei Giardini del Monastero, ore 21:15.

10 agosto EVENTI SPECIALI NELLA TRADIZIONE DELL’ESTATE CALVESE: “LA NOTTE DEL LABIRINTO” dalle ore 19:00. Spettacolo itinerante per i vicoli e le piazze del paese con giocoleria, musica, danza, teatro, pittura, scultura e tanto altro. Stand gastronomici all’interno del percorso. A cura della Pro Loco di Calvi dell’Umbria Ingresso con consumazione obbligatoria 5€ 11 agosto CALVI CINEMA: Teatro del Monastero ore 18:00: “Il Cinema per i Piccoli” a cura di Viatores Umbro Sabini.

12 agosto CALVI CINEMA: Teatro dei Giardini del Monastero ore 21:15 “ARIA FERMA” di Leonardo Di Costanzo. “Opera straniante che racchiude un senso di spaesamento fin dalle prime immagini grazie alla messa in scena suggestiva aiutata da una colonna sonora robusta e tesissima” (G. Franzì – Hollywood Party).

13 agosto CALVI MUSICA: Teatro dei Giardini del Monastero ore 21:15: BMI – DE ANDRÈ – PFM TRIBUTE BAND. Un concerto potente. In scaletta i brani di un periodo straordinario per la musica mondiale. Dal celebre concerto del 1978/79, quando Fabrizio De André intraprese il tour con la Premiata Forneria Marconi: fu la prima volta in Italia in cui un cantautore fece una tournée con una rock band.

14 agosto EVENTI SPECIALI NELLA TRADIZIONE DELL’ESTATE CALVESE Chiesa di Santa Maria Assunta, dalle ore 21:00 Santa Messa e Processione dell’Assunta, con la partecipazione della Banda di Calvi dell’Umbria e di Magliano in Sabina, a seguire spettacolo pirotecnico. A cura della Parrocchia di Santa Maria Assunta.

15 agosto CALVI INCONTRI: Teatro del Monastero ore 18:30: “La navigazione come metafora della vita”, con il prof. Antonio Fresa. Navigare: dall’Odissea a Internet, usiamo sempre lo stesso verbo per raccontare il viaggio verso “terre incognite” o sconosciute. 16 agosto EVENTI SPECIALI NELLA TRADIZIONE DELL’ESTATE CALVESE Piazza Mazzini ore 21:30 – Il Palio degli Alfieri. Spettacolo emozionante con affascinanti giochi di bandiera e coreografie nello splendido spazio caratterizzato dalla celebre facciata della Chiesa di S. Brigida realizzata da Ferdinando Fuga, accompagnati dal suono dei tamburi e delle chiarine.

Gli “SBANDIERATORI CARBIUM” si divideranno nelle quattro contrade per dare luogo ad una emozionante gara, con successiva assegnazione del palio.

17 agosto GIORNATA AVIS Teatro dei Giardini del Monastero ore 21:15. Spettacolo di cabaret del comico Antonio Giuliani e intrattenimento musicale del duo Beauty and the Beat (Floriana Franklin Canela e Daniele Corsi).

18 agosto CALVI CINEMA: Teatro degli Occhi ore 19:00: “Morando Morandini, 100 anni di cinema”. Evento per celebrarne l’anniversario della nascita. Cineteca Milano – insieme a Luisa Morandini e in collaborazione con il gruppo Lombardia del SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, verrà presentato il volume “100 pezzi facili di Morando Morandini”.

19 agosto CALVI CINEMA: Teatro dei Giardini del Monastero ore 21:15 a cura de “I VIATORES UMBROSABINI”: IO CAPITANO di Matteo Garrone. “Io Capitano – commenta il regista – nasce dall’idea di raccontare il viaggio epico di due giovani migranti senegalesi che attraversano l’Africa, con tutti i suoi pericoli, per inseguire un sogno chiamato Europa.”

21 agosto CALVI CINEMA/CALVI TEATRO EVENTO SPECIALE: “HERLITZKA IN DANTE.

Sei canti della Divina Commedia” regia video Mauro Conciatori e regia teatrale Antonio Calenda, con Roberto Herlitzka. Teatro dei Giardini del Monastero ore 21:15 Un incontro prezioso, un connubio unico tra il padre della lingua italiana ed uno dei più grandi protagonisti del teatro, un artista straordinario per le sue capacità interpretative ed umane.

22 agosto CALVI TEATRO: Teatro dei Giardini del Monastero ore 21:15 “I tre volti di Shakespeare: Amleto – Otello – Re Lear” scritto e diretto da Germano Rubbi, che ne è anche interprete, con Melania Fiore, Damiano Angelucci, Fabrizio Bordignon. Lo uno spettacolo che avvince la platea rivelandogli la vera natura dei tre personaggi e, di conseguenza, la personalità e le debolezze dell’uomo.

23 – 24 – 25 agosto EVENTI SPECIALI NELLA TRADIZIONE DELL’ESTATE CALVESE Area dei Campi Sportivi dalle ore 19:00. Oktoberfest. Grande ritorno a Calvi dell’Umbria della tradizionale e seguitissima “Festa della Birra” in collaborazione con la gemellata tedesca di Peiting. Un’iniziativa all’insegna dell’unione tra i due comuni, con cibo tipico bavarese e musica della banda in costume tradizionale, che accompagnerà tutte le serate.

25 agosto CALVI MUSICA: Piazza Mazzini ore 18:30 – Una eccezionale performance musicale, un concerto con oltre 15 batteristi della BIG DRUM ORCHESTRA diretta dal Maestro Gabriele Giovenali. 28 agosto CALVI TEATRO: Teatro dei Giardini del Monastero ore 21:15 “PER GUERRA O PER AMORE.

Amori e conflitti a Roma” testo e regia di Riccardo Leonelli che ne è anche interprete, con Damiano Angelucci, Martina Paiella, Beatrice Tasca, Vittorio Monarca. “Un ritorno all’ormai quasi scomparso ‘teatro d’attore’. “Il mondo antico che evochiamo – dalla nascente Roma all’epoca imperiale – ci aiuta, con la sua spensierata semplicità, a capire meglio noi stessi e la nostra identità”.

29 agosto CALVI TEATRO: Teatro degli Occhi – ore 21:15. “ANNA CAPPELLI” di Annibale Ruccello, con Benedetta Buccellato, regia di Amedeo Fago, che scrive nelle sue note: “Sono passati 37 anni da quando un giovane e già affermato autore scrisse questa ‘commedia tragica’ per una giovane e già affermata attrice, creando uno straordinario personaggio che conteneva in sé i valori, le aspirazioni, i vizi e le patologie della piccola borghesia di provincia.”

31 agosto CALVI TEATRO/ CALVI MUSICA: SERATA FINALE Teatro dei Giardini del Monastero ore 21:15 STEFANO FRESI in “DELL’AMORE, DELLA GUERRA E DEGLI ULTIMI” chiuderà Calvi Festival 2024. Uno straordinario spettacolo musicale messo in scena da Stefano Fresi e Cristiana Polegri. Un susseguirsi di canzoni e pensieri tratti dai diari di Fabrizio De Andrè, Un pianoforte, un sassofono, una chitarra e due voci. Storie, d’amore e di guerra. Storie degli ultimi. Pensieri, riflessioni e canzoni immortali per celebrare Faber e raccontarne l’attualità”.

