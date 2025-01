Grande protagonista dell’econonia umbra. Fu presidente della Confindustria regionale e di Sase. Era a Tenerife per festeggiare il suo compleanno

PERUGIA, 5 gen. 2024 – Gli imprenditori di Confindustria Umbria esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa di Ernesto Cesaretti, già Presidente dell’associazione dal 2013 al 2017 e attuale componente del Consiglio Generale.

Avrebbe compiuto 83 anni il 6 gennaio. A stroncarlo, nella giornata di sabato 4 gennaio, sarebbe stato un malore che lo avrebbe colto durante un soggiorno a Tenerife. Imprenditore di successo e personaggio di primissimo piano dell’economia umbra, nel corso della sua lunghissima e prestigiosa carriera ha rivestito incarichi importantissimi. Stimato e apprezzato da tutto il mondo delle imprese, nel tempo è stato anche presidente della sezione regionale Confindustria e a capo di Sase, società che gestisce l’aeroporto San Francesco d’Assisi. Lascia la moglie e quattro figli. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze della nostra redazione.

“Ernesto Cesaretti è stato un uomo di straordinaria integrità, correttezza e onestà, un esempio di dedizione e impegno per il mondo imprenditoriale umbro – ha sottolineato il presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli – Durante il suo mandato, ha saputo guidare con spirito costruttivo Confindustria nella delicata fase della fusione tra le Associazioni di Perugia e Terni promuovendo valori di collaborazione, innovazione e crescita per il territorio. In questi anni non ha mai smesso di dare il proprio contributo sempre con umiltà e spirito di servizio. Ernesto lascia un’eredità morale e professionale indelebile che continuerà a illuminare il nostro cammino. A nome mio personale, del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale e di tutti gli Associati, tengo a esprimere alla famiglia di Ernesto tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto”.

