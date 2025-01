Terni, 12 gen. 2025 – Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi per il fiorettista ternano Alessio Foconi, che conquista il gradino più alto del podio nella tappa di Coppa del Mondo di scherma tenutasi a Parigi. Una prestazione eccezionale quella dell’atleta italiano, che si conferma non solo vincitore della competizione, ma anche il miglior azzurro in gara.

Sin dalle prime battute Foconi ha dimostrato una grande determinazione e consapevolezza, ponendosi tra i favoriti per arrivare fino in fondo. L’atleta è entrato di diritto nel tabellone dei 64, dove ha esordito con un netto 15-7 sul polacco Jan Jurkiewicz. Nel turno successivo ha affrontato il bielorusso Grigoriy Semenyuk, superandolo con il punteggio di 15-9.

Nel tabellone dei 16 è arrivata una sfida tutta italiana contro il compagno di squadra Guillaume Bianchi. Un assalto combattuto che ha visto Foconi imporsi con il risultato di 15-13, accedendo così al tabellone degli 8. Qui il ternano ha affrontato il “temutissimo” Cheung Ka Long, noto per la sua tecnica impeccabile, ma grazie a concentrazione e tenacia Foconi ha prevalso con un convincente 15-10.

La semifinale contro lo spagnolo Carlos Llavador è stata il momento più intenso della giornata. Llavador ha dato filo da torcere al ternano, arrivando a mantenere un distacco di soli 5 punti dalla finale. Tuttavia, Foconi ha saputo sfruttare al meglio sia la preparazione tecnica sia la condizione mentale e fisica, frutto del duro lavoro condotto con il maestro Filippo Romagnoli presso il Circolo Scherma Terni. Grazie a una rimonta impressionante, Foconi ha chiuso l’incontro con il punteggio di 15-10, guadagnandosi un posto in finale.

L’ultimo ostacolo verso la vittoria era rappresentato dall’americano Alexander Massialas. La finale, pur avvincente, si è rivelata più lineare rispetto alla semifinale: Foconi ha saputo gestire l’assalto con maestria, chiudendo con un perentorio 15-10 e alzando al cielo il trofeo parigino.

Con questa vittoria, Alessio Foconi aggiunge un altro prestigioso risultato alla sua carriera e inizia il 2025 con il piede giusto, confermandosi uno dei protagonisti indiscussi della scherma mondiale. L’anno agonistico era già iniziato con ottimi segnali: il successo sia nell’individuale che nella gara a squadre a Takasaki aveva già anticipato il grande stato di forma del campione ternano.

