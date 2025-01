Bella prova di tutta la squadra che conquista il quarto posto in classifica. Ora la trasferta in Abruzzo per il match contro l’Olimpia Mosciano

Foligno, 20 gen. 2025 – Prosegue l’onda positiva Lucky Wind Ubs Foligno che ha inanellato la terza vittoria consecutiva in un derby difficile e importante.

La prima partita in casa del girone di ritorno ha visto i Falchi prendere il largo già all’inizio e chiudere l’attesa partita contro il Basket Gubbio 71 a 60.

Bell’avvio quindi per l’inizio del girone di ritorno che ha richiamato al PalaPaternesi un folto pubblico, decisivo nel sostenere la squadra in un momento delicato “fondamentale – commentano da UBS – a dare sostanza alle nostre ambizioni soggette all’inizio del campionato a luci e ombre”.

Sul parquet folignate un match esemplare che ha permesso a Lucky Wind di conquistare la quarta posizione in classifica, dalla quinta che occupava, a pari merito con il Perugia, grazie a una grande difesa messa a punto da coach Tommaso Bruno nonostante un Mariotti non al cento per cento –, che ha fatto la sua partita ma penalizzato da un problema fisico. Decisivo il generosissimo Tiziano Borioni con i suoi 17 punti e i 15 di un puntuale Klaudio Patani.

“Il morale è alto, e al di là delle prestazioni dei singoli è stata davvero una bella prova di gruppo – proseguono dallo staff tecnico -. Ora dobbiamo dare continuità a questo risultato e provare ad arrivare nella fase calda della stagione con la giusta consapevolezza dei nostri mezzi. Questo derby era difficile da portare a casa. La strada è quella giusta”.

Sabato 26 gennaio trasferta abruzzese per i Falchi che incontreranno l’Olimpia Mosciano, squadra battuta nel girone d’andata, ma che richiederà grande concentrazione.

Foligno Basket – Basket Gubbio 71-60

Foligno Basket: Borioni 17, Pagliacci ne, Guerrini 11, Crispoltoni, Zmejkoski ne, Mariotti 6, Marini, Diaz 11, Giampaoli ne, Patani 15, Cimarelli 6, Misolic 5.

Basket Gubbio: Di Simone 9, De Angelis 3, Cecchini 4, Rombi 9, Sabotig 16, Pascolini ne, Carsetti, Giorgetti 11, Vispi ne, Razzi 6, Palazzoni ne, Setkic 2.

Parziali: 19-13, 25-17, 14-13, 13-17.

Progressivi: 19-13, 44-30, 58-43, 71-60

(2)