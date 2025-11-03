Dal 31 dicembre 2025 Aerre Service srl sarà incorporata in Angelantoni Test Technologies srl, in un’operazione di riorganizzazione strategica volta a potenziare l’efficienza e l’integrazione dei servizi di assistenza e manutenzione del Gruppo

Massa Martana (PG), 3 nov. 2025 – Angelantoni Test Technologies srl (“ATT”) annuncia un’importante operazione di riorganizzazione societaria e aziendale finalizzata al rafforzamento e alla valorizzazione del comparto Service del Gruppo.

Dal 31 dicembre 2025, la società Aerre Service srl (“AERRE”), specializzata nell’assistenza tecnica e nella manutenzione di camere climatiche e controllata al 100% da ATT, sarà fusa per incorporazione nella stessa Angelantoni Test Technologies srl.

Questa operazione rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita e sviluppo della divisione service del Gruppo ATT; passo volto a migliorare l’efficienza operativa, l’integrazione dei processi e l’uniformità dei servizi offerti su tutto il territorio nazionale e internazionale.

“Questa integrazione ci permetterà di unire la solidità e le risorse di ATT con la flessibilità e la vicinanza al cliente di Aerre Service – afferma Francesco Fallani, Service Manager di ATT – Insieme potremo offrire un servizio ancora più rapido, integrato e innovativo, a beneficio dei nostri clienti e dei nostri collaboratori”.

A partire dalla data di efficacia della fusione, tutte le attività, i contratti, le comunicazioni e i rapporti commerciali in essere con Aerre Service srl saranno gestiti da Angelantoni Test Technologies srl che, tra l’altro, subentrerà a titolo universale in ogni rapporto giuridico già di AERRE, assicurando la piena continuità operativa.

Il personale, le competenze tecniche e la sede operativa di Pioltello (oggi AERRE) entreranno a far parte della Divisione Service di ATT, garantendo la prosecuzione delle attività con gli stessi referenti e con il consueto impegno per la qualità e l’efficienza del servizio.

ATT nel ringraziare clienti, partner e fornitori per la fiducia e la collaborazione dimostrate verso AERRE, conferma l’impegno nel garantire continuità, qualità e innovazione nei servizi offerti.

