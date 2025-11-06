Terni, 6 novembre 2025 – Lo scorso 12 ottobre la Polizia di Stato aveva tratto in arresto due giovani stranieri – un cittadino egiziano di 18 anni e un cittadino tunisino di 19 – accusati di aver tentato un furto in abitazione in via Breda.
Gli agenti delle Volanti li avevano sorpresi all’interno di un appartamento in fase di ristrutturazione mentre, muniti di torce, rovistavano nei mobili dopo aver forzato il portoncino d’ingresso a calci. Bloccati sul posto, sono stati immediatamente arrestati per tentato furto aggravato in concorso.
A seguito del giudizio direttissimo, il Tribunale di Terni ha convalidato l’arresto e condannato entrambi, con pena sospesa.
Nella mattinata odierna il cittadino egiziano, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato dall’Ufficio Immigrazione della Questura – diretto dal Sostituto Commissario Massimiliano Ruggeri – fuori regione presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) in attesa dell’espulsione.
