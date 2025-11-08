Il 29 novembre si terrà lo spettacolo di restituzione al teatro Consortium

Massa Martana, 8 Novembre ‘25 – Prende il via al Teatro Consortium di Massa Martana il laboratorio di teatro di comunità finalizzato alla creazione dell’evento “Francesco, per un teatro di pace”. Il laboratorio è aperto a tutti e si terrà nei giorni 10-17-24-25 novembre dalle 17 alle 19. Il 28 novembre si terranno le prove generali e il 29 novembre si terrà lo spettacolo di restituzione del lavoro svolto durante l’evento di comunità. (Ingresso gratuito. Info: 3772655153 – eventi@isoladiconfine.it)

“Francesco. Per un teatro di pace”, nasce come spettacolo di comunità con gli attori e gli allievi di tutte le età del Teatro Isola di Confine e gli attori del Teatro dell’Albero.

In scena più di 30 persone, con differenti abilità, dai 4 ai 60 anni. Qui Francesco d’Assisi diventa pretesto e metafora. La sua ribellione è il potente grido di presenza degli adolescenti, che questo mondo lo vogliono come dicono loro e lo urlano con voce ferma. La sua conversione è infanzia, purezza, gioco. Il suo amore per la vita è la preghiera che gli adulti rivolgono alla natura e alla morte, commuovendo e sciogliendo nel silenzio ogni bisogno di redenzione personale. “Francesco.

Per un teatro di pace” fa parte delle attività del progetto “Massa Martana – Il borgo del dire e del fare” – LINEA DI AZIONE 3 – Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al patrimonio delle comunità locali. INTERVENTO 1 – “Il teatro e l’altro” attività teatrali per l’inclusione sociale, laboratori e spettacoli per bambini e ragazzi, evento di comunità, finanziato dall’Unione Europea NextgenerationEU. Appuntamento il 29 novembre alle ore 18.00 presso il Teatro Consortium con lo spettacolo di comunità “Francesco. Per un teatro di pace” del Teatro Isola di Confine di Marsciano (PG) in collaborazione con Teatro dell’Albero (MI).

(0)