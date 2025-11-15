Terni, 15 nov. 2025 – La prima giornata della 1ª Prova Grand Prix Joy of Moving di sciabola, in corso al Palatennistavolo “Aldo De Santis” di Terni, si è conclusa con un bilancio più che positivo, regalando spettacolo, emozioni e anche importanti soddisfazioni per il Circolo Scherma Terni, impegnato in quattro categorie: Giovanissimi maschile, Allieve maschile, Allievi maschile e Giovanissime femminile. (Nella foto, Alberto Celi)

Tra i protagonisti di giornata spicca Alberto Celi (7°), autore di una prova di grande consistenza nella categoria Giovanissimi. Lo sciabolatore classe 2014, soltanto ventisettesimo al termine della fase preliminare dei gironi, ha infatti saputo risalire la classifica con determinazione e qualità, imponendosi nelle dirette con un netto 10-4, un secondo 10-4 e un perentorio 10-0 che gli hanno aperto le porte del tabellone degli otto. Nei quarti di finale, dopo un assalto combattuto e affrontato con grinta e lucidità, Celi ha ceduto per 10-7, chiudendo al settimo posto . Buona prestazione anche per Filippo Benucci, che si è fermato soltanto agli ottavi di finale, conquistando un meritato tredicesimo posto. Il podio della categoria è andato ad Alderigi Sandro e Petralia Marco, entrambi del Fides Livorno, mentre il terzo gradino è stato condiviso da Sciullo Federico (SS Lazio Scherma Ariccia) e da Cazzin Mathis (Società del Giardino Milano).

Nella prova Giovanissime a brillare per il Circolo Scherma Terni è stata invece Vittoria Maggiolini (8a – nella foto) , protagonista di una gara in crescendo. Diciottesima dopo la fase a gironi, la giovane sciabolatrice ternana ha mostrato grande solidità mentale nelle dirette, superando dapprima i trentaduesimi per 10-5, poi i sedicesimi per 10-7, quindi gli ottavi con un convincente 10-6 che le è valso l’accesso ai quarti. Qui si è fermata a soli tre punti dall’avversaria, chiudendo all’ottavo posto, un risultato di valore che conferma il suo potenziale. Sul podio sono salite Rocchetti Miriana (Scherma Trani), vincitrice della prova, seguita da Maceo Margherita (Virtus Scherma Bologna) e, al terzo posto a pari merito, Lorusso Maia (Scherma Verbania) e Melio Beatrice (Dauno Foggia).

Spettacolare anche la finale della categoria Allievi, in cui Alessandro Dorio del Petrarca Scherma ha avuto la meglio su Davide Teti (SS Lazio Scherma Ariccia) al termine di un assalto vibrante e combattutissimo, deciso soltanto all’ultima stoccata sul 15-14. Terzo posto ex aequo per Iafrancesco Andrea (Accademia d’Armi Musumeci Greco) e Castrucci Riccardo (SS Lazio Scherma Ariccia).

Nella categoria Allieve a festeggiare è invece Beatrice Farassino (Sala di Scherma Società del Giardino Milano), che ha dominato la finale contro Sveva Caracchini (SS Lazio Scherma Ariccia) imponendosi con un netto 15-8. Terzo posto per due atlete della SS Lazio Scherma Ariccia, Izzo Ginevra e Rosselli Giorgia.

La giornata è stata arricchita dalla presenza del consigliere federale FIS Andrea Sirena, della vicepresidente del Circolo Scherma Terni Michela Cascioli e del consigliere CSTR Piero Sapora, che hanno seguito con attenzione lo svolgersi delle gare, sottolineando l’importanza di una manifestazione di tale rilievo ospitata nella città di Terni.

Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Carit, il cui contributo si conferma fondamentale per la realizzazione di eventi sportivi che valorizzano il territorio e offrono opportunità ai giovani schermidori. Il sostegno della Fondazione non si limita all’aspetto economico, ma rappresenta un investimento concreto nella crescita sportiva e sociale della comunità. Un riconoscimento va anche agli sponsor Macelleria Santacroce e Conad Gruppo Arca SNC, che supportano con continuità l’attività del Circolo.

Domani il programma proseguirà con le gare dedicate alle categorie più giovani: i Maschietti apriranno la giornata alle 9:30, seguiti dalle Bambine alle 10:30, dai Ragazzi alle 13:30 e infine dalle Ragazze alle 15:30. Il Grand Prix Joy of Moving entra così nel vivo, con un’altra giornata attesa ricca di entusiasmo e talento.

Foto : FIS – Pagliaricci L.

(11)