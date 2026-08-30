Assisi, 30 ago. 2026 – Il maestro Kurt Wenner e i 50 tra i migliori Madonnari al mondo stanno lavorando intensamente sulla piazza inferiore della basilica di san Francesco ad Assisi, per rendere omaggio al santo patrono d’Italia, nell’ottavo centenario della morte. Straordinarie opere d’arte stanno prendendo forma, davanti agli occhi stupiti di visitatori e turisti, che da stamattina presto stanno affollando il luogo dello storico evento. È infatti la prima volta che opere d’arte effimera vengono realizzate in questa piazza, davanti alla basilica.

Cuore, gesso, fatica e preghiera nell’arte dei Madonnari, per un’esperienza unica in un contesto suggestivo. La manifestazione è organizzata dal Comune di Assisi, come uno degli appuntamenti più significativi del centenario francescano, in collaborazione con il Sacro Convento di Assisi e Antichissima Fiera Delle Grazie di Curtatone.

Il sindaco di Assisi Valter Stoppini e l’assessore al turismo Fabrizio Leggio, stamattina, hanno incontrato gli artisti e ammirato le opere, insieme ad amministratori del Comune di Curtatone in città per l’occasione.

L’iniziativa si svolge fino a domani 30 agosto 2026, con cerimonia conclusiva alle ore 11.30 e benedizione dei Madonnari, presenti autorità civili e religiose.

Le opere saranno visibili fino al 1 settembre prossimo. Poiché le opere vengono realizzate su supporti in linoleum, materiale ecosostenibile che dura nel tempo, resteranno patrimonio della comunità e in futuro verranno messe in mostra ad Assisi.

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