Trevi, 19 nov. 2025 – Ancora un fine settimana di festeggiamenti a PiazzaUmbra per i 25 anni di attività del centro commerciale di Trevi che si chiuderanno domenica 23 novembre con il magic show di Andrea Paris e Matteo Fraziano. I due artisti si alterneranno sul palco in uno spettacolo all’insegna del divertimento e dell’allegria che sarà preceduto venerdì 21 e sabato 22 novembre, dalle 16.30, dagli ultimi due appuntamenti con il gioco dei pacchi ‘Un compleanno che spacca’.

Dopo aver riscosso un grande successo di pubblico nei due precedenti weekend, torna infatti il format ispirato al celebre quiz televisivo con premi e sfide per il pubblico. Scaricando l’app di PiazzaUmbra è possibile partecipare al gioco e rispondere correttamente alle domande che il presentatore leggerà sul ledwall nella piazza centrale del centro commerciale con la possibilità di vincere i premi in palio e aggiudicarsi il maxi premio del valore di 500 euro in gift card da spendere nei punti vendita della struttura.

Sabato 22, inoltre, dalle 17.30 salirà sul palco l’esilarante comico e cantante Dado, conosciuto e amato per la sua inconfondibile capacità di mescolare satira, musica e comicità e di trasformare ogni situazione in un’occasione per ridere. Con un talento unico per la satira e l’ironia e con la sua energia travolgente, Dado crea uno spettacolo coinvolgente che affascina il pubblico di tutte le età.

L’attesa poi, domenica 23 novembre, è tutta per il doppio appuntamento con Andrea Paris e Matteo Fraziano, a partire dalle 16. Andrea Paris, con migliaia di follower sui social media e partecipazioni in programmi Tv, è molto più di un semplice mago, uno degli illusionisti più richiesti in Italia. È un narratore, un comico, un illusionista che trasforma ogni spettacolo in un’esperienza indimenticabile. Grazie alla sua innata capacità di connettersi con il pubblico, coinvolge grandi e piccoli con giochi di prestigio che lasciano senza fiato, uniti a momenti di irresistibile comicità. Nel suo spettacolo porta in scena numeri magici che sfidano la logica, accompagnati da battute e situazioni comiche che rendono ogni performance leggera, divertente e mai scontata. La sua magia tocca corde emozionali, facendo riflettere lo spettatore su temi legati alla meraviglia, alla curiosità e alla connessione umana.

Matteo Fraziano è un giovane shadowartist e illusionista italiano che ricrea le ombre dei cantanti e degli artisti che hanno fatto la storia della musica mondiale. Caratterizzato da uno stile fresco, giovane e brillante tipico della Gen Z, gira il mondo con due mani e una torcia e si esibisce in prestigiosi festival teatrali e programmi televisivi. Il 2024 vede la sua partecipazione a ‘Britain’s Got Talent’ nel celebre London Palladium Theatre qualificandosi nelle semifinali. È in questa occasione che riceve le attenzioni dell’iconico morning show made in UK ‘Lorraine’ che gli dedica l’intervista di punta. Poco dopo porta la sua arte a ‘Tu Sì QueVales’ dove in fase di audizione ottiene standing ovation, quattro sì dai giudici e il cento per cento della giuria popolare, per arrivare poi alla vittoria dell’11esima edizione del talent show con un’esibizione in cui mescola ombre cinesi, illusionismo e musica e conquistando il pubblico a casa che, grazie al televoto, lo incorona al primo posto.

