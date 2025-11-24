Foligno, 24 nov. 2025 – Dal ’ , a Foligno ospita “ . ”, la mostra che racconta la vita, le sfide e l’eredità di uno dei grandi costruttori dell’Europa.

La mostra, che sarà inaugurata sabato 29 novembre, alle ore 16, racconta la storia di un uomo capace di guidare l’Italia dalle macerie alla rinascita e che ha creduto in una politica che serve, non che comanda.

Promossa dall’Associazione Cifre con il Centro Studi Città di Foligno e la Diocesi di Foligno, con il patrocinio di Comune di Foligno, Provincia di Perugia e Regione Umbria, la mostra è realizzata dalla Fondazione De Gasperi e dalla Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Sarà un’occasione per conoscere uno degli uomini che hanno ricostruito l’Italia.

