La Polizia Stradale di Terni ha coinvolto tre istituti scolastici della provincia in un dialogo dinamico con gli studenti, i motociclisti della Stradale

Terni, 25 nov. 2025 – Una giornata all’insegna dell’educazione alla sicurezza stradale, nel ricordo commosso delle tante vittime della strada. Una ricorrenza triste e dolorosa che richiama tutti a un obiettivo chiaro: arrivare a un’incidentalità zero, attraverso consapevolezza, prevenzione e rispetto delle regole.

La Polizia Stradale di Terni ha coinvolto tre istituti scolastici della provincia: l’Istituto Omnicomprensivo “Iole Orsini” di Amelia e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Gandhi” hanno partecipato in collegamento streaming all’evento nazionale organizzato dalla Direzione Centrale per le Specialità della Polizia di Stato, trasmesso dal Cine Teatro Don Bosco.

Per l’Istituto Omnicomprensivo “Casagrande-Cesi”, invece, l’incontro si è svolto in presenza, offrendo un momento di confronto diretto con studenti e docenti.

Accanto agli operatori della Polizia Stradale di Terni erano presenti anche la Dott.ssa Silvia Riccetti, Vice Prefetto Aggiunto della Prefettura di Terni e delegata del Prefetto, il Dott. Francesco Falciola in rappresentanza del Questore di Terni, e il Dott. Raffaello Federighi. Tutti insieme hanno richiamato l’attenzione dei ragazzi sull’importanza della sicurezza stradale, dei comportamenti corretti e dell’adozione di una guida responsabile.

In un dialogo dinamico con gli studenti, i motociclisti della Stradale – i “centauri” di Terni – attraverso filmati, testimonianze e attività interattive, hanno contribuito a costruire una maggiore consapevolezza sui rischi della circolazione, invitando i ragazzi a riflettere sul valore della vita propria e altrui.

Particolarmente toccante è stata la testimonianza di Valentina, che ha condiviso con grande forza e delicatezza il ricordo del fratello, scomparso a soli 28 anni in un tragico incidente stradale. Le sue parole hanno attraversato la sala in un silenzio carico di emozione, lasciando un segno profondo nei presenti.

Cuore, consapevolezza e rispetto delle norme sono stati gli elementi che hanno caratterizzato una giornata intensa e partecipata, dedicata non solo alla memoria delle vittime della strada, ma anche alla costruzione di una cultura della sicurezza che parta proprio dai più giovani.

(2)