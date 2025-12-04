Oltre 150 le persone identificate e oltre 70 i veicoli controllati dalla polizia di stato

Città di castello, 4 dic. 2025 – Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato con l’obiettivo di innalzare ulteriormente la sicurezza sul territorio e prevenire i reati predatori e i furti in abitazione.

L’attività di prevenzione svolta nei giorni scorsi ha interessato in maniera capillare i comuni di Città di Castello e Umbertide, con un dispositivo potenziato che ha visto impegnate le volanti del Commissariato di P.S. di Città di Castello, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria–Marche.

L’attività di controllo ha avuto anche una funzione preventiva, visibile e rassicurante per i residenti, che hanno potuto constatare la presenza costante della Polizia di Stato nelle zone sensibili con il presidio nelle vie di accesso alle città, delle piazze, delle chiese, delle aree industriali e delle zone residenziali isolate e periferiche, con una serie di posti di controllo mirati nelle fasce orarie serali e notturne.

A Umbertide, durante l’attività di sabato, sono state identificate oltre 60 persone e controllati 30 veicoli, con monitoraggi costanti nelle aree già colpite da furti.

Lunedì, invece, a Città di Castello, l’operazione ha portato all’identificazione di più di 90 persone e al controllo di oltre 40 veicoli, con una sanzione comminata al conducente di un veicolo per mancata revisione.

