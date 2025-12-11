Terni, 11 dic. 2025 – Alla presenza del Comandante Provinciale e del Comandante del Gruppo di Terni, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante della Tenenza di Orvieto, tra il Capitano Giovanni Calabrese e il Tenente Claudio Aramini.

La cerimonia è avvenuta lunedì 9 dicembre u.s. presso la Caserma “MBVM Guardia Ferdinando Calabresi”, Palazzo Tiberio Crispo-Marsciano, sede della Tenenza di Orvieto, con la partecipazione di una rappresentanza di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio a Terni e Orvieto.

Il Tenente Claudio Aramini di anni 45, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 2000, promosso Ufficiale nel 2023, ha prestato servizio presso Reparti operativi del Corpo in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte.

Il Comandante Provinciale di Terni, dopo aver ringraziato il Capitano Giovanni Calabrese per il lavoro svolto e formulato i migliori auspici all’Ufficiale per il nuovo incarico alla sede di Roma, ha inteso esprimere al Tenente Claudio Aramini, proveniente dalla Tenenza di Saluzzo, i più fervidi sentimenti augurali per il nuovo incarico alla sede di Orvieto.

