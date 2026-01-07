Marsciano, 07 gennaio 2026 – In merito alla nota diffusa dalla Lega di Marsciano e di Todi sulle presunte riduzioni dei servizi sanitari nelle Case della Salute di Todi e Marsciano, l’Usl Umbria 1 precisa che le attuali direzioni, Aziendale e di Distretto, sono fortemente impegnate in un percorso di rafforzamento e riorganizzazione del personale e delle attività ambulatoriali e domiciliari.

Le criticità assistenziali registrate nel Distretto della Media Valle del Tevere, in particolare nell’area tuderte, derivano dalla difficoltà di reperire personale infermieristico, dovuta all’assenza di graduatorie utilizzabili in Umbria e all’impossibilità di sostituire regolarmente il turn over. A questo si sono aggiunte ulteriori assenze previste dai contratti di lavoro. Per fronteggiare la situazione, la direzione ha provveduto a riequilibrare il carico di lavoro attraverso una redistribuzione delle risorse e una riorganizzazione interna. Insieme a queste azioni, nel mese di dicembre, si è provveduto anche ad implementare l’organico infermieristico di 1 unità presso l’Ospedale di Comunità di Marsciano.

In attesa delle assunzioni previste dal concorso regionale per 124 posti da infermiere, concluso il 17 dicembre 2025 e in attesa di pubblicazione degli esiti da parte dell’Azienda ospedaliera di Perugia, capofila della procedura, l’Usl Umbria 1 (che in tutto ne assumerà 20) ha adottato provvedimenti straordinari per il reperimento di personale infermieristico. Già dalla prossima settimana i primi tre professionisti, selezionati sulla base di precedenti esperienze territoriali, saranno assegnati al Distretto della Media Valle del Tevere; seguiranno ulteriori inserimenti per coprire il turn over, fino all’utilizzo della graduatoria concorsuale.

Per quanto riguarda l’assenza del professionista gastroenterologo, la direzione di Distretto ha già attivato un’interpellanza ai medici Sumaisti (medici specialisti che operano nella medicina specialistica ambulatoriale convenzionata interna) per contribuire alla garanzia del servizio di 18 ore settimanali, in attesa di riscontro. Contestualmente, prosegue il lavoro di potenziamento dell’offerta specialistica. Da questo mese sono state attivate nuove sedute di Dermatologia (4 ore settimanali a Deruta e 8 ore a Marsciano). Dal prossimo febbraio saranno inoltre operative, dopo accettazione dei professionisti, 10 ore settimanali di Fisiatria a Marsciano e 18 ore di Geriatria a Todi ed ulteriori 12 ore di dermatologia che saranno equamente distribuite nel territorio distrettuale al fine di garantire un equo accesso dei cittadini ai percorsi di cura sanitari.

Nell’ambito del rafforzamento delle attività ambulatoriali, dallo scorso 4 dicembre è attiva a Marsciano una seduta settimanale di Ginecologia (ogni giovedì). Sempre da dicembre, il Serd (Servizio per le dipendenze) può contare sulla presenza di una nuova psicologa due volte a settimana che nelle prossime settimane aumenterà la sua presenza al servizio di interiori 6 ore. Infine, dallo scorso settembre sono operative due nuove logopediste del Sree (Servizio riabilitazione età evolutiva): una assegnata a Marsciano e una a Todi.

Per quanto concerne il personale amministrativo da inserire all’ufficio Anagrafe estero, ad oggi la Usl Umbria 1 è in attesa della conclusione del relativo concorso regionale per personale amministrativo gestito dall’ Usl Umbria 2, che ha subito rallentamenti a causa di alcuni ricorsi.

