Grande affluenza di pubblico alla giornata inaugurale della fiera del settore Horeca. Dopo il taglio del nastro, il programma entra nel vivo con competizioni, formazione e strumenti concreti per le imprese

Bastia Umbra, 8 febbraio 2026 – Si è aperta con una grande risposta di pubblico la 19ª edizione di Expo Tecnocom, la manifestazione di riferimento per il mondo Horeca nel Centro Italia, in corso fino all’11 febbraio negli spazi di Umbriafiere a Bastia Umbra organizzata da Epta Confcommercio Umbria. Fin dalle prime ore della giornata inaugurale, operatori, imprenditori e professionisti del settore hanno animato i padiglioni, confermando il ruolo della fiera come appuntamento centrale per chi lavora nella ristorazione, nell’ospitalità e nei pubblici esercizi.

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta nella mattinata di domenica, con il taglio del nastro nella Sala Europa di Umbriafiere alla presenza del Presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni, del Sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci, del Presidente di Umbriafiere Antonio Forini e del Vice Presidente di Confcommercio Umbria Simone Fittuccia. Un avvio che ha subito restituito la dimensione e il valore di Expo Tecnocom: oltre cento aziende espositrici, espressione delle eccellenze nazionali nei segmenti Food, Contract ed Equipment, distribuite in quattro padiglioni e capaci di offrire una panoramica completa su prodotti, tecnologie, attrezzature e soluzioni per il mondo Horeca.

«La partenza di questa edizione – ha dichiarato il Presidente di Epta Confcommercio Umbria, Aldo Amoni – conferma quanto Expo Tecnocom sia un evento atteso e necessario. La grande partecipazione di pubblico premia lo sforzo organizzativo e il lavoro condiviso con espositori e partner. In una fase storica in cui il turismo è in forte crescita e il settore Horeca è chiamato a investire e innovare, questa fiera rappresenta un’occasione cruciale e unica. L’invito è rivolto a tutti gli operatori della regione: Expo Tecnocom è il luogo giusto per confrontarsi, aggiornarsi e cogliere opportunità concrete per il futuro delle proprie imprese».

Per il Sindaco Erigo Pecci «Siamo nel posto giusto, con le persone giuste, al momento giusto. Il Centro fieristico di Bastia Umbra sta lavorando per essere sempre più polo fieristico nazionale, perché è importante fare crescere quello che abbiamo. La Regione sta prendendo impegni confermando un percorso avviato da qualche anno per un ampliamento e valorizzazione. Bastia ha poi le caratteristiche per diventare il primo distretto commerciale sperimentale dell’Umbria. Lavoriamo anche per questo». Antonio Forini, sottolineando che questa è la prima fiera che fa da nuovo Presidente insieme ad Epta, ha affermato: «Umbriafiere è felice di ospitare un evento validante come questo. Veniamo da eventi che hanno il pubblico come attrazione, ma poter ospitare come in questo caso aziende e addetti ai lavori per noi è qualcosa in più». Simone Fittuccia, ringraziando il territorio comunale e il centro fieristico che ospita l’evento, ha dichiarato: «Epta sta performando sempre di più con questi eventi. La Confcommercio c’è e ci sarà sempre per le piccole e medie imprese che devono rinnovarsi. Il nostro futuro è fatto di innovazione che passa anche per le strutture e i macchinari».

Dopo una prima giornata caratterizzata da cooking show, dimostrazioni e approfondimenti tecnici, la giornata di lunedì 9 febbraio si preannuncia particolarmente densa di contenuti, con due appuntamenti di grande rilievo. Alle ore 10.00, nell’Area Eventi al Padiglione 9, spazio al 4° Trofeo della Pizza, uno degli eventi più attesi dell’intera manifestazione, organizzato da Molino Sul Clitunno. Una competizione che richiama pizzaioli e professionisti da tutta Italia, offrendo un momento di confronto tecnico e creativo su uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica nazionale. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, nella Sala Europa, è in programma il meeting promosso da Confcommercio Umbria, dedicato alla presentazione del Bando Inail riservato alle micro e piccole imprese di settori specifici, tra cui ristorazione, gelaterie, pasticcerie e bar, con un focus sugli incentivi per gli investimenti in salute e sicurezza sul lavoro. Durante l’incontro si parlerà anche di Zes, con interventi tecnici di Fabio Settequattrini (Ufficio Incentivi Confcommercio Umbria), Francesca Sollevanti (Responsabile Area Fiscale Confcommercio Umbria) e Nicola Sisti (Consulente Revisore Contabile Confcommercio Umbria). In apertura sono previsti i saluti del Presidente di Confcommercio – sezione territoriale di Bastia Umbra, Marco Montecucco.

Con una partenza così partecipata e un calendario di appuntamenti che unisce formazione e strumenti concreti per le imprese, Expo Tecnocom 2026 si conferma fin dalle prime giornate come un punto di riferimento imprescindibile per il settore Horeca del Centro Italia e non solo.

Programma completo: https://www.expo-tecnocom.it/

(1)