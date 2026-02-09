La campagna promuove un’esperienza cinematografica senza paragoni, una programmazione speciale, il ritorno in sala di film cult, Gift Card e offerte premium per rendere davvero memorabile San Valentino

Perugia, 9 feb. 2026 – Per San Valentino, il pubblico può dimenticarsi dei regali convenzionali o di luoghi non all’altezza per un appuntamento e renderlo invece un giorno unico presso l’UCI Cinemas Perugia, con la più potente delle esperienze cinematografiche. Nuove uscite, grandi classici e regali sono pensati per rendere la visione in sala ancora più coinvolgente.

“Con chiunque tu sia, punta sul cinema!”: un invito rivolto al pubblico per tutto il periodo fino a San Valentino, per promuovere il grande schermo come la scelta ideale per la più memorabile e originale delle esperienze cinematografiche.

Con una proposta che mette insieme la qualità cinematografica con esperienze dedicate, l’UCI Cinemas Perugia ancora una volta conferma che la sala è il posto migliore dove andare e il miglior regalo da donare per questa festività.

“Gioca bene le tue carte”, come recita il messaggio della campagna, rende l’idea del regalo perfetto per questa occasione: la UCI Cinemas Gift Card, ideata per sorprendere tutti, racchiude la magia del cinema in una singola card, offrendo la possibilità di godere di un’esperienza immersiva con il grande schermo. Le Gift Card sono acquistabili esclusivamente al cinema nelle versioni da 15€, 30€ e 50€.

Inoltre, l’UCI Cinemas Perugia offre l’esclusivo Private Screening, un’esperienza speciale che permette al pubblico di godersi il film in una maniera unica. Una sala riservata trasforma la proiezione in un momento unico – perfetto per celebrare un’occasione speciale nella maniera più originale.

Questa la programmazione:

Si parte il 5 febbraio con “Hamnet – Nel nome del figlio”, film diretto da Chloé Zhao e interpretato da Jessie Buckley e Paul Mescal, che ha già ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, conquistando ai Golden Globe il premio come Miglior Film Drammatico e Miglior Attrice Protagonista per Jessie Buckley.

Si prosegue il 12 febbraio con l’arrivo di “Cime Tempestose”, nuova e attesissima uscita che porta sul grande schermo il romanzo più famoso di Emily Brontë, e una delle storie d’amore più intense e tormentate della letteratura mondiale. Diretto da Emerald Fennell ed interpretato da Margot Robbie e Jacob Elordie, l’uscita sarà accompagnata con un omaggio speciale per gli spettatori che acquisteranno online il biglietto per il primo weekend d’uscita: un segnalibro esclusivo, pensato come simbolo di un’esperienza che continua oltre il cinema.

Accanto alle nuove uscite, UCI Cinemas Perugia riporta in sala due titoli iconici che hanno segnato l’immaginario collettivo: “Pretty Woman” e “Ghost”. In particolare, il film diretto da Garry Marshall con Julia Roberts e Richard Gere tornerà in programmazione speciale presso l’UCI Cinemas Perugia il 9, 10, 11 e 14 febbraio 2026. Chi acquisterà online il biglietto per lo spettacolo di sabato 14 riceverà l’esclusiva cartolina di San Valentino. Il classico intramontabile “Ghost” con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg sarà invece in sala solo per il giorno di San Valentino.

