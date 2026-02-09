Perugia, 9 feb. 2026 – Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia. Questa mattina, nella sede centrale, si è svolta la cerimonia ufficiale di insediamento dell’ingegner Rocco Mastroianni, chiamato a guidare il Comando in una fase cruciale per la sicurezza del territorio.

Un appuntamento partecipato, che ha riunito il personale operativo, tecnico e amministrativo, a testimonianza del valore istituzionale del momento e dell’attenzione riservata al nuovo corso. A presiedere il passaggio di consegne è stato il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell’Umbria, Valter Cirillo, che ha salutato il Comando dopo un legame durato quasi un anno e mezzo: prima da comandante titolare, poi – dalla nomina a direttore regionale dello scorso novembre – da comandante reggente.

Nel suo intervento, Mastroianni ha voluto ringraziare Cirillo per il lavoro svolto e per l’eredità professionale lasciata al Comando, ribadendo la volontà di garantire continuità operativa e massimo impegno. Un’azione che, ha sottolineato, sarà portata avanti in stretta sinergia con la Direzione regionale, per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di un territorio complesso e articolato come quello perugino.

Classe 1964, originario di Lauria, in provincia di Potenza, Mastroianni è laureato in Ingegneria Civile all’Università di Salerno. Entrato nel Corpo nel 1994, ha costruito una carriera di alto profilo tra il servizio operativo sul territorio e incarichi di responsabilità a livello centrale. Ha prestato servizio a Venezia e in diverse Direzioni centrali a Roma, fino ad assumere ruoli dirigenziali di primo piano.

Nel suo curriculum spiccano la guida del Comando provinciale di Viterbo tra il 2022 e il 2024 e la recente promozione a Dirigente Superiore, avvenuta nel giugno 2025, con incarico presso l’Ufficio per il soccorso della Direzione regionale Toscana. Significativa anche l’esperienza maturata sul campo nelle grandi emergenze sismiche che hanno colpito le Marche nel 1997, l’Emilia-Romagna nel 2012 e il Lazio nel 2016.

Sul fronte istituzionale, Mastroianni ha inoltre ricoperto l’incarico di segretario del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, contribuendo alla definizione delle strategie nazionali in materia di sicurezza.

Ora per il nuovo comandante si apre la sfida perugina: un incarico delicato, nel segno della continuità, ma con lo sguardo rivolto alle nuove emergenze e alle esigenze di un territorio che chiede risposte rapide, competenza e presenza costante.