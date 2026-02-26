Seminario di approfondimento durante Nero Norcia domenica 1 marzo alle 10.30

Norcia, 26 feb. 2026 – Domenica 1 marzo, alle 10.30, alla Sala Digipass di Norcia, si terrà il seminario ‘Viticoltura eroica in Valnerina: sfide climatiche e nuove opportunità per il territorio’, un momento di confronto tra istituzioni, mondo scientifico, operatori e produttori dedicato al ruolo strategico della viticoltura per lo sviluppo della Valnerina.

L’iniziativa, realizzata dal Gal Valle umbra e Sibillini in collaborazione con il Comune di Norcia, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti, studiosi e produttori locali, con l’obiettivo di approfondire le prospettive della viticoltura eroica in un contesto fortemente segnato dai cambiamenti climatici e dalle sfide delle aree interne.

Il programma della giornata si articolerà in una prima sessione dedicata a interventi istituzionali e tecnico-scientifici e in una successiva tavola rotonda con i produttori vitivinicoli della Valnerina, seguita da una degustazione guidata delle produzioni locali.

Dopo i saluti del sindaco di Norcia Giuliano Boccanera nella prima sessione si confronteranno Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini; Andrea Sisti, sindaco di Spoleto; Alberto Palliotti, professore Ordinario DSA3; Luciano Giacchè, antropologo; Roberto Gaudio, presidente Cervim, Camilla Laureti, deputata europarlamentare – Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale. A moderare i lavori sarà David Fongoli, direttore del Gal Valle umbra e Sibillini.

Al centro dell’incontro il contributo della ricerca scientifica, le politiche di sviluppo rurale, l’adattamento climatico delle colture, la valorizzazione dei vitigni storici e il ruolo delle produzioni vitivinicole come leva di rilancio economico, culturale e identitario del territorio.

L’evento assume un particolare rilievo nel quadro delle attività promosse dal Gal Valle Umbra e Sibillini che svolge un ruolo di coordinamento territoriale e di animazione dello sviluppo locale, favorendo il dialogo tra amministrazioni, sistema produttivo, comunità locali e mondo della ricerca, con l’obiettivo di costruire strategie condivise per la crescita sostenibile delle aree rurali.

Il seminario rappresenta inoltre una tappa del percorso di comunicazione territoriale continuativo per tutto il 2026, denominato ‘Fare Rete per generare valore’, promosso dal Gal in collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio.

Il ciclo prevede un calendario articolato di incontri pubblici, momenti divulgativi e iniziative di approfondimento dedicate ai temi dello sviluppo locale, dell’agricoltura, del turismo sostenibile, dell’innovazione e della valorizzazione delle produzioni territoriali, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione delle comunità e la diffusione delle opportunità offerte dalle politiche di sviluppo rurale.

La partecipazione è aperta al pubblico.

