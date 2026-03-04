Tappa Fidasc e Csen. Sabato 7 e domenica 8 marzo al Circolo Arcs la quarta edizione dell’evento valido per campionati regionali, nazionali e selezione mondiale

Perugia, 4 marzo 2026 – Torna al Circolo Arcs di Mantignana la grande cinofilia sportiva con la due giorni di gare Fidasc e Csen, appuntamento ormai consolidato che rappresenta una tappa valevole per i campionati regionali e nazionali e per la selezione al Campionato del mondo del prossimo anno.

L’evento, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo, è promosso dall’Asd Zampe Moleste e rientra nella programmazione di “SporT al Centro”, il progetto che vede i Comuni di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno lavorare in sinergia per valorizzare il territorio attraverso lo sport.

Saranno 540 gli esemplari in gara, provenienti da numerose regioni italiane, pronti a sfidarsi nelle discipline di Agility, Rally O’, Hoopers, Dog Balance e Pull Out. Un evento unico nel Centro Italia che, nel 2026, giunge alla sua quarta edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della cinofilia sportiva nazionale.

«Siamo lieti di ospitare nel nostro territorio una manifestazione che di anno in anno acquisisce sempre più prestigio e che attira un numero crescente di partecipanti da ogni parte d’Italia – sottolinea Francesco Cocilovo, assessore allo Sport del Comune di Corciano – Eventi come questo rappresentano un’opportunità importante di promozione sportiva e di valorizzazione del territorio, oltre a essere un momento di grande partecipazione e condivisione».

Soddisfazione anche da parte di Gianfranco Ricci, componente della commissione nazionale cinofilia Fidasc, referente regionale cinofilia Csen e stretto collaboratore dell’Asd Zampe Moleste: «La cinofilia nel mondo sportivo è sempre più apprezzata e praticata da tanti. I numeri delle edizioni precedenti ne hanno dato conferma e abbiamo già la certezza che anche quest’anno la partecipazione sarà all’altezza delle aspettative».

La manifestazione si conferma non solo come appuntamento sportivo di rilievo, ma anche come occasione di incontro e crescita per atleti, appassionati e famiglie, contribuendo a rafforzare il ruolo del territorio come punto di riferimento per la cinofilia sportiva nel Centro Italia.

L’ingresso è libero. Informazioni: zampe.ml2@gmail.com

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it

(0)