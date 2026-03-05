di GILBERTO SCALABRINI

Montefalco, 5 marzo 2026 – Un boato improvviso all’alba ha squarciato il silenzio di Montefalco. In pochi secondi è crollato un tratto della storica cinta muraria in zona Borgo Garibaldi, a pochi metri dall’ingresso principale della città, Porta del Verziere. Una porzione di mura lunga circa dieci metri si è sbriciolata, lasciando a terra un enorme cumulo di pietre.

Il crollo è avvenuto poco prima delle sei del mattino. A raccontarlo è il sindaco Alfredo Gentili, ancora scosso per quanto accaduto. «Intorno alle 5.45 – spiega – un dipendente della Vus era passato di lì per recarsi al magazzino e non c’era nulla di anomalo. Quando è tornato, pochi minuti prima delle sei, ha trovato il cumulo di pietre. Fortunatamente non c’erano né auto né persone. Se fosse accaduto un’ora dopo, verso le sette, lì ci sarebbe stata la gente che parcheggia per andare al panificio e al bar di fronte».

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, la Protezione civile, i tecnici comunali e l’assessore regionale Francesco De Rebotti. L’area è stata transennata e via IV Novembre è stata chiusa al traffico: una parte della strada che conduce ai giardini pubblici è infatti rimasta coinvolta nel cedimento.

Le possibili cause del crollo

Le verifiche sono in corso, ma tra le ipotesi più accreditate ci sono le infiltrazioni d’acqua dovute alle abbondanti precipitazioni degli ultimi anni. L’acqua si sarebbe accumulata nelle nicchie interne alla struttura muraria.

Il crollo ha inoltre portato alla luce un antico cunicolo sotterraneo, probabilmente parte della rete storica della città. Proprio in questo passaggio l’acqua piovana potrebbe essersi raccolta nel tempo, erodendo lentamente la miscela che, secondo le tecniche murarie dell’epoca, legava le pietre.

La cinta muraria che circonda il borgo – nota come Cinta Duecentesca – risale in gran parte al XIII secolo. Nel XIV secolo le fortificazioni furono restaurate e rafforzate, anche con l’intervento dell’architetto Lorenzo Maitani.

«Successivamente – aggiunge il sindaco – circa 35-40 anni fa furono eseguiti altri lavori di consolidamento con l’installazione di pali orizzontali».

Timori per altri cedimenti e per la stagione degli eventi

La preoccupazione ora riguarda la stabilità dell’intero tratto di mura. I tecnici temono infatti che possano verificarsi altri cedimenti, mentre i tempi per la messa in sicurezza e il restauro rischiano di essere lunghi.

Gentili ha già chiesto l’attivazione di un coordinamento istituzionale con la Regione.

«Ho sollecitato la presidente Stefania Proietti affinché si attivi subito una cabina di regia. Stiamo entrando nel periodo degli eventi: la Settimana Enologica, la Mostra Mercato e poi l’Agosto Montefalchese. Se queste manifestazioni saltassero, sarebbe un danno serio per l’economia e l’immagine della città».

Intanto le verifiche tecniche proseguono senza sosta: non solo nel punto del crollo, ma lungo l’intero perimetro della cinta muraria che abbraccia il centro storico di Montefalco. Il timore è che quello dell’alba possa essere solo il primo segnale di una fragilità più ampia.

