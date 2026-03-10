Appuntamento il 12 marzo al Museo del Tabacco

San Giustino, 10 marzo 2026 – Giovedì 12 marzo arriva al museo del Tabacco di San Giustino un emozionante spettacolo dedicato a Florence Nightingale, la donna che ha rivoluzionato il concetto moderno di assistenza infermieristica e trasformato per sempre il modo di curare i malati. L’appuntamento è a partire dalle 19.30, con turni ogni mezz’ora.

Lo spettacolo, promosso dall’amministrazione comunale, è a cura delle Compagnie Teatrali, delle Scuole di Danza e delle Filarmoniche del territorio, che da anni hanno costruito un gruppo sinergico per la realizzazione di opere teatrali dedicate a grandi figure storiche, alla rievocazione di importanti eventi locali e a iniziative dedicate a giornate particolari, quali il 25 novembre contro la violenza sulle donne.

L’evento

Attraverso un intenso racconto teatrale, fatto di parole, musica e danza, lo spettacolo ripercorre la vita della “Signora con la lampada”, soprannome nato durante la Guerra di Crimea, quando Florence vegliava sui soldati feriti negli ospedali da campo. La sua determinazione, il coraggio e la straordinaria umanità emergono in una narrazione che intreccia storia e sentimento, mostrando non solo l’eroina pubblica, ma anche la donna combattuta tra vocazione e aspettative sociali.

Il pubblico sarà guidato in un viaggio nell’Inghilterra dell’Ottocento, tra corsie improvvisate e riforme sanitarie rivoluzionarie, scoprendo come l’impegno di Nightingale abbia posto le basi dell’infermieristica moderna e dell’organizzazione ospedaliera contemporanea.

Uno spettacolo coinvolgente e attuale, che parla di dedizione, scienza e diritti, ricordandoci quanto una sola persona possa cambiare il corso della storia. Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro civile e le grandi figure femminili che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite Whatsapp al numero 3357846704.

