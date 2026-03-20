Volumnia: organizzazione e regia del “giovane” Angelo Valentini, da Sigillo

Perugia, 20 marzo 2026 – Angelo Valentini alla “veneranda” età, per modo di dire, di 97 anni è ancora attivo e dinamico e dimostra la vitalità di un cinquantenne. E’ una fucina di idee, di iniziative, di libri, di opuscoli, di conferenze, di aste.

Questa volta ha sentito il desiderio di avere attorno a se’ e alla sua signora Idilia, gli amici soci del club Lions Perugia Volumnia di cui è stato fondatore insieme ad altri amici che hanno risposto all’appello di ritrovarsi per rivivere 30 anni passati insieme alle famiglie anche all’interno del sodalizio.

Nell’invito Angelo ha ricordato che “molti amici ci hanno lasciato, noi superstiti li ricorderemo con l’affetto di sempre, con l’emozione di rivedere i nostri volti modellati dal tempo. Molti di noi godono una meritata pensione e fanno i nonni, altri sono ancora sulla breccia e sono lieto che tanti amici, con le loro famiglie, abbiano risposto al mio appello”.

Ovviamente l’incontro, svoltosi all’Hodel della Rosetta di Perugia, prevedeva il momento conviviale preceduto e seguito dalla possibilità di vedere album fotografici, documenti, rassegne stampa, video dell’attività lionistica custodite nel vasto archivio di Angelo Valentini. Particolare attenzione alle feste di Natale con tutti i bambini a ricevere doni e la documentazione del premio agli artigiani artisti, evento fiore all’occhiello del lions club Perugia Volumnia.

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