Le celebrazioni in onore del santo patrono si concluderanno sabato 21 marzo. Prima all’Abbazia di san Benedetto in Monte, poi in piazza accolta da fedeli e istituzioni

Norcia, 20 mar. 2026 – È arrivata a Norcia la Fiaccola benedettina ‘Pro pace et Europa una’. Dopo un viaggio lungo 320 chilometri in cui ha attraversato le città legate nel nome di san Benedetto, partendo da Cassino e passando per Subiaco e Rieti, venerdì 20 marzo la fiaccola ha raggiunto la città nursina. Ha fatto tappa prima all’Abbazia di San Benedetto in Monte, poi in piazza san Benedetto dove, ad attenderla nell’entusiasmo generale e con un forte senso di devozione, c’erano fedeli, istituzioni civili e religiose e i bambini degli istituti scolastici della città con le fiaccole di carta realizzate a scuola.

Con le luci del centro storico spente e i rintocchi delle campane ad accompagnarla, la fiaccola è arrivata portando il suo messaggio di pace, fraternità e concordia, scortata, come per tutto il suo cammino, dai tedofori dei gruppi podistici delle tre città: Norcia Run 2017 (Norcia), Marciatori Simbruini (Subiaco) e CUS (Cassino). In piazza si è svolta la tradizionale accensione del Tripode con il passaggio della fiaccola dal sindaco di Norcia Giuliano Boccanera all’Arcivescovo di Spoleto – Norcia monsignor Renato Boccardo.

“L’arrivo della fiaccola benedettina – ha dichiarato Boccanera – ogni anno ci offre un’occasione preziosa: quella di fermarci, riflettere e interrogarci sul tempo che stiamo vivendo. Non è una cerimonia che si esaurisce nella forma, non è un evento che si limita alla tradizione, piuttosto è un momento in cui una comunità si guarda dentro e si misura con la propria capacità di comprendere la realtà, di interpretarla e di assumersi delle responsabilità, e oggi purtroppo è una realtà complessa. La fiaccola ha il significato, come San Benedetto ci ha insegnato, di portare un messaggio di pace e dobbiamo lavorare perché questo possa essere realizzato”.

Per salutare l’arrivo della fiaccola, come da tradizione, sono state organizzate diverse iniziative civile e religiose che vedranno il loro culmine nella giornata di sabato 21 marzo.

Il programma prevede alle 9 all’Abbazia di san Benedetto in Monte la messa conventuale, alle 10 in piazza san Benedetto la sfilata del Corteo Storico San Benedetto, mentre alle 11 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Spoleto – Norcia monsignor Renato Boccardo. I festeggiamenti in onore del santo patrono d’Europa a cui Norcia ha dato i natali si concluderanno con la processione per le vie della città che avrà inizio alle 12.15 e la benedizione con il Reliquiario. Momenti a cui parteciperà anche il Complesso bandistico Città di Norcia. Infine, alle 21 al Digipass ci sarà la seconda edizione del concerto di primavera ‘La musica dei piccoli’ a cura della Liszt Piano & Music Academy.

(5)