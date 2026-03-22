Pietralunga, 22 marzo 2026 – Un impatto violento, improvviso, in una domenica mattina che si è trasformata in tragedia lungo la strada provinciale 201, non lontano dal centro abitato di Pietralunga. A perdere la vita è stato un motociclista di 57 anni che viveva nel vicino comune. La vittima è rimasto coinvolto in uno scontro con una bicicletta, condotta da un 43enne anche lui del posto, trasportato in elisoccorso all’ospedale di Perugia con politrauma..

L’allarme è scattato intorno alle 11.30 di questa mattina, quando sul posto sono confluiti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Per il centauro, però, non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’urto si sono rivelate fatali e ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Gravissime, come abbiamo detto, le condizioni del ciclista, soccorso e trasferito d’urgenza in elisoccorso in ospedale, dove è stato ricoverato per le cure del caso.

Lo scontro è avvenuto lungo un tratto della provinciale che attraversa l’area collinare e boschiva dell’Appennino umbro-marchigiano. Una strada suggestiva ma, in alcuni punti, insidiosa. Proprio su questo aspetto si concentrano ora gli accertamenti degli inquirenti, al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente.

Non è ancora escluso che possano aver influito fattori esterni, come le condizioni del fondo stradale, la visibilità o la conformazione del tracciato. Elementi che saranno valutati nei rilievi tecnici avviati immediatamente dopo l’accaduto.

Nel frattempo resta il dolore per una vita spezzata. Una comunità che si ritrova, ancora una volta, a fare i conti con il dramma della strada.

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