Perugia, 27 ,arzo 2026 – Nuova chiamata in nazionale per le grifette dell’Atletica Arcs Cus Perugia: torna infatti il raduno di primavera per le squadre giovanili azzurre di atletica da giovedì 2 a sabato 4 aprile, e il vice direttore tecnico della Fidal Tonino Andreozzi ha convocato 129 atleti delle categorie Juniores e Allievi, di cui 64 uomini e 65 donne, in tre sedi: Formia (Latina) per velocità, ostacoli, salti e prove multiple, Tirrenia (Pisa) per lanci e marcia, San Rocco a Pilli (Siena) per il mezzofondo.

Quattro giorni di lavoro per avvicinarsi agli importanti appuntamenti internazionali dell’anno, in particolare per la categoria U18 gli Europei di Rieti in programma dal 16 al19 luglio, e per gli U20 i Mondiali di Eugene (Usa, 5-9 agosto). La chiamata in azzurro in casa Atletica Arcs Cus Perugia è arrivata per Benedetta Baiocco, specialista delle prove multiple, che quindi andrà a Formia, mentre in terra toscana a San Rocco a Pilli andranno le mezzofondiste Bianca Baiocco e Caterina Caligiana.

La convocazione per il raduno nazionale delle tre atlete rappresenta un segnale forte e positivo per tutto il movimento sportivo, non è solo il riconoscimento del talento individuale, ma anche il risultato di impegno, sacrificio e crescita costante nel tempo, che premia il lavoro svolto nel club e testimonia la qualità del percorso intrapreso.

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