Da giovedì 9 a domenica 12 aprile mostre, musica, escursioni, degustazioni e buona cucina

Cannara, 6 apr. 2026 – Famosa soprattutto per la cipolla, Cannara è però rinomata anche per un’altra sua specialità enogastromica, la Vernaccia che da giovedì 9 a domenica 12 aprile verrà celebrata con una quattro giorni di eventi a lei dedicati. Torna per la sua ottava edizione la Festa della Vernaccia di Cannara, vero e proprio tributo alla tradizione per questo prodotto di cui vi è traccia nel borgo fin dal 1400. In programma esposizioni, musica, approfondimenti, solidarietà, escursioni, degustazioni e tanta buona cucina.

Si parte, come detto, giovedì 9 con l’inaugurazione della mostra degli oggetti antichi della vendemmia nei locali della Pro loco, visitabile tutti i pomeriggi fino a domenica 12. La stessa Pro loco che poi nel pomeriggio organizza un aperitivo con visita al museo (prenotazioni 328.8130583). La sera, poi, immancabile, l’aspetto culinario con l’apertura dello stand gastronomico Al Cortile Antico che servirà le ormai ben note specialità locali (aperto per cena anche venerdì 10 e sabato 11 e a pranzo domenica 12).

Venerdì 10 alle 17 si terrà un convegno su Vernaccia e prodotti tipici all’auditorium San Sebastiano alle 17, a cura dell’amministrazione comunale, in cui sarà anche proiettato un video turistico sulla città di Cannara e consegnati cofanetti turistici alle strutture ricettive presenti nel territorio. La sala sarà allestita con quadri di Roberta Bizzarri.

Nel weekend, sabato 11, la giornata si apre con un trekking nel territorio con partenza da piazza Baldaccini e ritorno con colazione pasquale; sempre in piazza Baldaccini, nel pomeriggio alle 17 premiazione del concorso sulla vernaccia a cui ha preso parte la scuola primaria; dalle 18, infine, serata musicale con In Vino Veritas. Nell’ultima giornata, domenica 12, oltre alle iniziative e già citate, nel pomeriggio alle 16 laboratorio di roccetti cannaresi nella piazza del Giardino Fiorito; alle 16.30 spazio alla solidarietà con la donazione di un defibrillatore per il centro storico da parte dell’associazione Amici di Collemancio; alle 17, momento particolarmente atteso, orizzontale di Vernaccia con le torte di Pasqua amatoriali più buone; in chiusura, dalle 18 serata in musica ancora con In Vino Veritas.

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