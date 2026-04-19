Martedì 21 aprile verrà svelato il programma completo fra tradizione, carri allegorici, grandi eventi musicali e tante novità

Terni, 19 apr. 2026 – Sarà svelato il programma completo con le tante novità della 130esima edizione del Cantamaggio Ternano durante la conferenza stampa in programma martedì 21 aprile alle 10.30 nella sala consiliare di palazzo Spada. Un appuntamento atteso per presentare ufficialmente una delle tradizioni più amate e identitarie della città di Terni.

Il Cantamaggio Ternano, giunto quest’anno a un traguardo straordinario, affonda le sue radici nella notte del 30 aprile 1896, quando un gruppo di cittadini guidati dal poeta locale Furio Miselli decise di dare nuova vita alle antiche usanze popolari.

Oggi, a 130 anni di distanza, quello spirito torna a vivere con la forza e l’entusiasmo di sempre. Cuore pulsante della manifestazione sarà, come da tradizione, la spettacolare sfilata dei carri allegorici, in programma la sera del 30 aprile. Saranno sette i carri protagonisti (cinque in concorso e due fuori concorso), pronti a trasformare il centro cittadino in un grande teatro a cielo aperto, attraversando le vie della città fino a raggiungere il palco di piazza Europa. Al termine della sfilata, i carri resteranno esposti in piazza Europa fino al 4 maggio, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di ammirarne da vicino i dettagli e la creatività.

Accanto alla tradizione, il Cantamaggio 2026 guarda con decisione al futuro, dedicando ampio spazio anche ai più giovani con due serate musicali in piazza Europa.

La presentazione del 21 aprile sarà l’occasione per svelare ulteriori novità e aggiornamenti su un’edizione speciale che celebra 130 anni di storia, tradizione e identità popolare, proiettando il Cantamaggio Ternano verso il futuro con energia rinnovata.

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