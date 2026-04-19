Montefalco, 19 apr. 2026 – Nella Pieve di San Fortunato a Montefalco, immersa in un paesaggio che sembra trattenere il respiro del tempo, i coniugi Filippo Stocchi e Santina Sabbati, hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Subito dopo la messa, celebrata da padre Vincenzo della custodia di Terra santa, lo scambio delle fedi tra gli applausi di parenti e amici. Filippo nella vita era muratore, Santina casalinga e contadina nella zona di Schaiacciadiavoli dove nasce il sagrantino. “Oggi è una rarità celebrare le nozze d’oro – ha detto padre Vincenzo- un traguardo prezioso che simboleggia un amore duraturo e resistente”.

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