Terni, 27 apr. 2026 – Momento magico per il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il Subbuteo Taranto . Perotti ha raggiunto nel mese di Aprile 2026 la quinta posizione nel ranking Fisct Lazio di subbuteo classico su 108 giocatori , mentre nel ranking dei fuori regione e’ primo .

Domenica 3 maggio 2026 a Roma nella Capitale parteciperà alla Coppa Primavera , evento organizzato dal CCT ROMA , presso la location di Via Luzio in zona Furio Camillo con calcio d’ inizio alle ore 9 circa .

Sono previsti 40 giocatori non solo da Roma e dal Lazio ma anche da varie zone del centro Italia. Si giocherà su panni Astropitch originali anni 80 con porte in plastica , le partite saranno tutte arbitrate , 12 minuti per tempo , per un totale di 24 minuti totali a partita .

Livello tecnico tattico molto elevato con la presenza dei maggiori top player di Roma . Perotti cercherà di prendere punti importanti per migliorare ulteriormente la sua posizione nel ranking Fisct Lazio e dei fuori regione .

La competizione agonistica Sportiva e’ organizzata dalla Federazione italiana Sportiva calcio tavolo Sezione regione Lazio in collaborazione con il Settore nazionale Subbuteo ente di promozione Sportiva riconosciuto dal Coni .

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