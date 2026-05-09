Perugia, 9 mag. 2026 – “I Giorni delle Rose quest’anno non fioriscono a Spello, è un dolore, soprattutto perché la magia di Villa Fidelia, con la sua storia e il suo fascino, rimane un simbolo di questa manifestazione”. Questo il commento di Emanuela Mori, presidente dell’associazione Umbria in movimento.

“’I Giorni delle Rose’ organizzata dal Garden Club – ha spiegato Mori – era una manifestazione culturale che si svolgeva ogni anno nella suggestiva cornice di Villa Fidelia, a Spello, in provincia di Perugia. La sua prima edizione si tenne nel maggio del 2013, fortemente sostenuta dall’allora presidente della provincia Marco Vinicio Guasticchi che credette fermamente nel potenziale di questo evento. La manifestazione era interamente dedicata alla rosa, simbolo di bellezza e ispirazione, e si svolgeva proprio nel mese di maggio, quando i giardini della villa esplodono in un tripudio di fioriture e colori, trasformando il parco seicentesco in un vero e proprio giardino in festa”.

“Nel corso degli anni, la manifestazione si è consolidata – ha proseguito Mori –, diventando un appuntamento fisso nel mese di maggio e il pubblico, sia specializzato che appassionato, ha sempre seguito con entusiasmo questa kermesse, che unisce arte, cultura e natura in un contesto storico unico. Oltre alle esposizioni di rose rare e collezioni d’eccellenza, erano presenti workshop, mostre di moda, design e approfondimenti botanici per avvicinare il grande pubblico al mondo botanico. Purtroppo quest’anno l’evento non potrà essere organizzato dal Garden Club. Nello stesso spazio, a Villa Fidelia, la prossima settimana sarà organizzato un evento analogo con un nome simile, alla sua prima edizione, che non è in alcun modo collegato all’appuntamento ormai storico e che non potrà replicare la storia e l’identità che I Giorni delle Rose hanno costruito nel tempo”.

“Sono fiduciosa che cresceranno entrambe le iniziative – ha concluso Mori – , ciascuna con la propria identità e il proprio pubblico. E mi auguro che questa sia solo una pausa, e che fin dal prossimo anno si possa tornare a celebrare la regina dei fiori, visitando i splendidi giardini di villa Fidelia allestiti per i Giorni delle Rose”.

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