Iniziativa dell’associazione culturale Umbrialeft. Domani, martedì 12 maggio, alle 17.30 nella sede della Cgil Perugia in via Bellocchio 26

Perugia, 11 mag. 2026 – ‘Imposta sui grandi patrimoni e riforma fiscale’ è il titolo e il tema dell’incontro pubblico che l’associazione culturale Umbrialeft organizza martedì 12 maggio alle 17.30 nella sala Pietro Conti della sede della Cgil di Perugia, in via Bellocchio 26.

A introdurre i lavori sarà Stefano Vinti di Umbrialeft. Interverranno poi Alfonso Gianni, direttore della rivista Alternative per il socialismo, Rita Paggio, segretaria generale Cgil Umbria, Vincenzo Sgalla, presidente del Caf di Perugia, e Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione comunista.

“Il nostro Paese – anticipano gli organizzatori – ha urgente necessità di reperire le risorse indispensabili con cui finanziare riforme strutturali che lo cambino profondamente. Esattamente come l’Umbria. Quindi, si pone con urgenza il tema di una nuova fiscalità che equipari il carico fiscale tra le diverse fasce di reddito e cessi di favorire quelle alte”.

(1)