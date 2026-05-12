“Il coraggio delle parole. Scrivere per crescere”. Giovedì 14 maggio, dalle ore 9,00 alle 12,30, la sala dei Notari ospiterà le riflessioni di studenti, istituzioni e professionisti sul valore terapeutico e formativo della scrittura
PERUGIA, 12 mag. 2026 – Le parole come strumento di crescita, come ponte tra generazioni e come bussola per orientarsi nelle fragilità dell’adolescenza. È questo il cuore del Concorso Letterario “Il coraggio delle parole.
Scrivere per crescere”, istituito in memoria di Arianna Patioukas, la cui cerimonia di premiazione si terrà giovedì 14 maggio, dalle ore 9,30 alle 12,30, presso la sala dei Notari di Perugia.
L’iniziativa, che ha coinvolto attivamente le scuole del territorio, nasce con l’intento di onorare il ricordo di Arianna attraverso la promozione della scrittura creativa come mezzo di espressione profonda e consapevolezza di sé.
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