Città di Castello, 13 maggio 2026 – Paura questa mattina lungo la E45, dove un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre percorreva la carreggiata in direzione sud, all’altezza dello svincolo per Promano.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco di Città di Castello, che hanno domato l’incendio evitando ulteriori conseguenze e mettendo in sicurezza l’area interessata. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte o ferite.

L’episodio ha attirato l’attenzione degli automobilisti in transito, con rallentamenti temporanei alla circolazione durante le operazioni di spegnimento e bonifica del mezzo.

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