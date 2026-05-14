Foligno, 14 maggio 2026 – Marco Rizzi (nella foto) violino, Simone Soldati pianoforte. Caratura internazionale per l’affiatato Duo che sarà in scena per gli Amici della Musica di Foligno, portando al pubblico le note di due compositori all’apparenza molto lontani, Wolfgang Amadeus Mozart e l’ungherese Gyorgy Kurtàg, vivente, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita.

In programma all’Auditorium San Domenico, domenica 17 maggio, alle ore 17, “Affinità elettive” – titolo del concerto – svelerà invece come i due compositori, a scavare in profondità, parlino per molti tratti la stessa lingua.

“C’è in entrambi – scrivono nelle note – un uso molto speciale della dizione e dell’articolazione, così come un sapiente ricorso al frammento. Ed ecco che Kurtàg e Mozart si ritrovano collegati da tanti fili colorati, inaspettate corrispondenze, lampanti o emerse osservando i brani di ciascuno alla luce gli uni degli altri”

Di Mozart si ascolteranno tre Sonate per pianoforte e violino: KV 306, 304 e 526, di Kurtàg alcuni fulminanti brani per violino solo tratti da Signs, games and messages.

In coproduzione con Associazione Musicale Lucchese, il concerto vuol anche essere un omaggio a una figura centrale della musica del secondo Novecento e d’inizio XXI secolo, celebrata in tutto il mondo.

Esibitosi nei più importanti teatri del mondo, Marco Rizzi affianca all’attività solistica una dimensione cameristica vissuta con passione. attualmente suona un violino “Pietro Guarneri” del 1743, messo a disposizione dalla Fondazione Pro Canale Onlus.

Fama internazionale anche per il pianista Simone Soldati, con concerti nelle più prestigiose istituzioni musicali in Italia e all’estero. Dopo aver insegnato nei Conservatori di Cosenza, Salerno e Padova è docente all’Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini di Lucca. Nel 2018 e nel 2019 ha tenuto masterclass di musica da camera al Royal College of Music di Londra.

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