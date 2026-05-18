Bastia Umbra, 18 maggio 2026 – I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze, hanno arrestato un 22enne, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha avuto origine da una strutturata richiesta dei Carabinieri alla Procura della Repubblica di Perugia di un provvedimento di perquisizione domiciliare a carico del giovane. L’emissione del successivo decreto da parte dell’Autorità Giudiziaria ha permesso di rinvenire nella sua abitazione un significativo quantitativo di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa 100 g di hashish.

L’importante risultato operativo è maturato grazie alla sinergia tra i reparti operanti e al fiuto infallibile di Tami, il pastore tedesco dell’Arma dei Carabinieri addestrato proprio per cercare sostanze stupefacenti.

Insieme alla droga, sottoposta a sequestro, è stato confiscato anche numeroso materiale inequivocabilmente destinato al peso, al taglio e al confezionamento delle singole dosi, a riprova della chiara finalità di spaccio dell’illecita detenzione.

Al termine delle formalità di rito, il 22enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, informato al riguardo.

In sede di celebrazione del conseguente rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Perugia, ha convalidato l’arresto.

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