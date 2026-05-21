Foligno, 21 maggio 2026 – Verrà presentata venerdì 22 maggio, a Foligno, alle 11,30, nella sala consiliare, la Guida di Repubblica “Francesco” – Umbria, Toscana, Marche, i luoghi del Santo 800 anni dopo.

Nella guida le interviste ad Anthony Hopkins, Stanley Tucci, Liliana Cavani e altre importanti personalità dell’arte e dello spettacolo anticipano il racconto di borghi e città, eremi e chiese, storie e itinerari, da Assisi a Foligno, da Gubbio a Perugia, da Montefalco a Spoleto, da La Verna a Greccio. C’è pure la sezione dedicata al programma delle celebrazioni del 2026, così come quella dei Cammini francescani. Infine, centinaia di consigli sui ristoranti, le dimore e i luoghi del gusto che si incontrano durante il viaggio.

Foligno è uno dei centri legati alla memoria francescana: qui San Francesco predicò e lasciò tracce della sua spiritualità, e la città figura tra i luoghi protagonisti della Guida di Repubblica. Alla presentazione interverranno il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, l’assessore al turismo, Michela Giuliani, il direttore del Corriere dell’Umbria, Sergio Casagrande, l’avvocato Giovanni Picuti.

Il volume, realizzato in collaborazione con Regione Umbria, Regione Toscana, Comune di Foligno, Comune di Greccio, ArtWork-Forme di Cultura e St. Francis’ Ways, è disponibile in edicola (12 euro più il prezzo del quotidiano) e online su repubblicabookshop.it/GUIDE/, su Amazon e Ibs. Sarà presto anche in libreria.

LA GUIDA – Le città e i borghi dove San Francesco ha predicato, vissuto e lasciato un segno indelebile. Le imperdibili iniziative previste in tutto l’anno. Le grandi storie legate al messaggio del Santo. Sono queste le direttrici principali della Guida di Repubblica “Francesco: Umbria, Toscana, Lazio, Marche. I luoghi del Santo 800 anni dopo”. Il 2026 segna l’anniversario più atteso: gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Un’occasione straordinaria per riscoprire i luoghi della sua vita e del suo messaggio. Un grande racconto che intreccia spiritualità, storia, arte e paesaggio. La guida accompagna il lettore tra città e borghi ricchi di fascino – da Assisi a Foligno, da Perugia a Gualdo Tadino, da Gubbio a Spoleto, da Cannara a Montefalco, passando per Trevi, Bevagna, Terni, Narni, Amelia, San Gemini e molti altri centri – mettendo in luce il patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed enogastronomico del territorio. Ad aprire il volume sono voci autorevoli e protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo, legati ai luoghi francescani, che che raccontano il loro rapporto con la figura del Santo e con questi territori.

Ampio spazio è dedicato anche agli eventi e ai grandi appuntamenti in programma per le celebrazioni francescane, insieme ai Cammini spirituali che attraversano l’Italia centrale. Su tutti la Via di Francesco, recentemente riconosciuta dal Consiglio d’Europa tra gli Itinerari culturali europei. Un percorso che conduce alla scoperta di luoghi simbolo come La Verna in Toscana e Greccio nel Lazio, fino alle Marche con città come Ascoli Piceno e Loreto. La guida offre inoltre numerosi suggerimenti per vivere al meglio il viaggio: 178 ristoranti, 60 dimore dove soggiornare e 64 luoghi del gusto in cui scoprire prodotti autentici e portare con sé sapori e tradizioni del territorio. Un itinerario tra fede, cultura e bellezza che accompagna lettori, pellegrini e viaggiatori alla scoperta dell’eredità senza tempo di San Francesco.

“Un anno speciale – sottolinea Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica – in cui milioni di pellegrini arrivano ad Assisi e nei luoghi francescani di tutta l’Umbria, per poi allargarsi verso la Toscana della Verna, verso Greccio nel Lazio alla ricerca del primo presepe vivente voluto dal Santo, e verso tutti i luoghi dell’Italia centrale che hanno avuto il privilegio di condividere momenti di alta spiritualità con San Francesco e con tutti i suoi discepoli. Luoghi ed eventi che questa Guida di Repubblica vuol ricordare e celebrare insieme a voi, nella certezza di offrire un servizio a quanti, pellegrini e turisti, vogliono approfittare di questo 2026 tenendo per mano un unico filo rosso punteggiato dalle celebrazioni francescane”.

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